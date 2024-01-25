إدارة القضايا في محاكم دبي تحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2023



أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.

وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين.

ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112,667 عملية رئيسية وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم.

ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.

ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات، وتوفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.

وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بالنسبة لقسم القضايا العمالية.

ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية وعقد 15,913 جلسة قضائية، بالإضافة إلى 4,653 إعلاناً عاماً، عمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات، وتسهيل حل النزاعات المدنية وتحقيق العدالة.

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