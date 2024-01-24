سلطان القاسمي 52 عاماً من الإنجازات والعطاء

شهدت الشارقة تقدماً كبيراً منذ تولي صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة في الخامس والعشرين من يناير من سنة 1972 بخطى سريعة نحو المستقبل.

وبرؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة، حتى تحققت إنجازات شاملة في مسيرة سموه التي تعدت 52 عاماً في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل عام والشارقة بصورة خاصة، مسيرة خط سطورها سموه بحكمة الحاكم المستنير، وبشخصية استثنائية ذات حس إنساني ووعي ثقافي كبير، فهو باني الشارقة الحديثة، وداعم الثقافة بكل أشكالها، وحارس التراث، وعاشق المسرح.

كما أولى سموه إحداث نهضة تنموية فاعلة وسريعة في الشارقة اهتماماً كبيراً، كما أولى سموه الاهتمام لتقديم الدعم والمساعدات لتحقيق الرفاهية وترسيخ العدالة الاجتماعية، وارتكز نهج سموه على بناء الإنسان وتوفير فرص العمل والعيش الكريم.

توفير الفرص

وبذل سموه جهوداً كبيرة لتوفير الفرص التي تدعم التفاعل والحوار الثقافي بين شعوب العالم، فتحققت الإنجازات في مجالات التاريخ والعلم والمعرفة والثقافة والاجتماع والسياحة والعمل الإنساني، وعمل سموه على زيادة الوعي الوطني والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وقاد الشارقة إلى أن تكون سباقة في قطاعات عديدة، ومحققة الإنجاز تلو الآخر في المجالات التنموية كافة، لتصبح الإمارة أيقونة التقدم والتطور، ورائدة الابتكار والتميّز، وعنواناً للتحضر والازدهار، وهو ما جعلها وجهة رائدة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، ومقصداً للباحثين عن نمط الحياة الأسرية المتوازنة، ومنارة للثقافة والعلم والمعرفة تسير على خطاها الشعوب وتنهض المجتمعات.

وتحظى الشارقة برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث أعطى سموه وطنه كثيراً ونال محبة أبناء الوطن الذين لامسوا فيه عطاء الأب الحاني، ووضع على عاتقه توفير أرقى مستويات الحياة الكريمة للمواطنين.

كما يطّلع سموه على أدق تفصيلات أبنائه المواطنين، ويهتم شخصياً بأمورهم ويتدبر شؤونهم سعياً منه لأن يحصلوا على حياةٍ أفضل، وبقرارات عاجلة من قبل سموه تذلل المشكلات التي تجابههم، وذلك عبر متابعة سموه برنامج ((الخط المباشر)) من إذاعة الشارقة للاستماع لمداخلاتهم، ثم إيجاد الحلول الناجعة لها.

كما أن المشروعات، التي أطلقها سموه في مدن الشارقة كافة ليست وليدة اللحظة، ومنها دبا الحصن، والمنطقة الشرقية، فقد خطط لها سموه منذ أعوام، ورسم ملامحها، حتى طالت جميع المجالات، من بناء المساكن وتشييد الجامعات وشق الطرق وترميم المناطق والشواهد الأثرية وإقامة المحميات الطبيعية وتزيين الطرق والشواطئ والميادين بالحدائق الغناء والمتنزهات.

وتعمير المرافق التجارية التسويقية والأسواق، فقد كان جل اهتمام سموه أن تكون هذه المشروعات داعماً لتطور المدن في المنطقة الشرقية، وخدمة أهاليها وزوارها، وتقريب المسافات بين مقار العمل وأماكن الإقامة، لحفظ الاستقرار الأسري، وتنشيط الاستثمار السياحي الفريد من نوعه، ما سيؤثر في نمو عجلة الاقتصاد وتطويره في تلك المناطق.

سيرة عطرة

وولد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في الثاني من يوليو من سنة 1939 بمدينة الشارقة، وتربى سموه على الوطنية، وترعرع على حب العلم والمعرفة، وكان شغوفاً بتاريخ وطنه، وتفرغ في بداية عمره للدراسة وانتقل بين الشارقة والكويت ومصر ليتلقى تعليمه، وقد بدأ سموه تعليمه العام في سبتمبر من سنة 1948 في مدرسة الإصلاح القاسمية.

وكان قد درس سموه قبلها القرآن الكريم، وفي سنة 1954 التحق صاحب السمو حاكم الشارقة بالمدرسة الإنجليزية الخاصة ليدرس اللغة الإنجليزية، وانتقل سموه بين الشارقة والكويت لتلقي تعليمه الإعدادي والثانوي، ثم بدأ الدراسة الجامعية في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم عمل سموه مدة عامين من سنة 1961 وحتى سبتمبر من سنة 1963 مدرساً لمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات بالمدرسة الصناعية بالشارقة، ثم تسلم رئاسة البلدية في سنة 1965.

وبعد عودة سموه إلى الشارقة بعد إتمامه دراسته الجامعية في سنة 1971 تسلم سموه إدارة مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة، وبعد قيام الاتحاد صباح الثاني من ديسمبر من سنة 1971.

وتحديداً في التاسع من ديسمبر تم تشكيل مجلس الوزراء وعيّن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حينها وزيراً للتربية والتعليم، ثم تسلم سموه في الخامس والعشرين من يناير من سنة 1972 مقاليد حكم إمارة الشارقة، فأصبح سموه عضواً في المجلس الأعلى للاتحاد، كما يعد سموه الحاكم الثامن عشر لإمارة الشارقة من حكم القواسم الذي يعود لسنة 1600 ميلادية.

رؤية استراتيجية

وكانت الميزانية التي اعتمدها سموه لسنة 2023 للإمارة بمجمل نفقات 32.2 مليار درهم، تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية.

بناء الإنسان

ويمثل بناء الإنسان وتعليمه وتأهيله وتوفير فرص العمل والعيش الكريم له، عنوان العقود الخمسة الأولى من عهد صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وجه بتوظيف قدرات الإمارة وإمكاناتها لمصلحة مواطنيها في مختلف أماكنهم، لتغدو مدن الشارقة ومناطقها صروحاً حضارية، ينعم سكانها بالأمن والأمان، والنهضة والعمران، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة، والمشروعات التنموية المزدهرة.

والتي أسهمت في بناء مجتمع ينعم بكل مقومات السعادة والاستقرار، فكان النهج العام لمشروع سموه تذليل الصعاب التي تواجه المواطنين.

فبلغ مجمل ما أنفقته لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة في الفترة الماضية، ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، واستفاد منها 2212 مواطناً، كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمها الديوان الأميري بالشارقة، والدواوين التابعة له في خورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية، للمواطنين والمواطنات في سنة 2023، 144 مليون درهم، استفاد منها 5 آلاف و318 حالة.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية بالشارقة، منذ بداية سنة 2023 بضرورة توفير الوظائف للمواطنين، فوصل عددها إلى 3 آلاف وظيفة، منها تعيين 35 مهندساً ومهندسة من الكوادر المواطنة في كهرباء الشارقة في أكتوبر الماضي، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الوظيفية اللازمة، وتوظيف 681 مواطناً ومواطنة.

مشروعات

وبرؤية حكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تبقى منجزات الشارقة شاهدة على سنة 2023، إذ وجه سموه بإنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية والثقافية، ولعل أبرزها مشروع شارع شاطئ الزبارة، وإنشاء ميدان على شارع الشهيد سيف عيسى النقبي، وطريق أسفلتي يمثل محوراً رئيساً لربط ضاحيتي الزبارة واللؤلؤية.

إضافة إلى توفير طريق أسفلتي يؤدي إلى شاطئ الزبارة مع 80 موقفاً لخدمة مرتادي الشاطئ، كما تم وضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية، والتي تبلغ تكلفتها 1.65 مليار درهم، إضافة إلى اعتماد مشروع خزان مياه المدينة في المنطقة الوسطى من الإمارة، وبتكلفة تصل إلى 261 مليون درهم، ويدعم الخزان زيادة المساحة المزروعة بالقمح والمشروعات المرتبطة بالزراعة.

كما دشن صاحب السمو حاكم الشارقة، في سنة 2023 التوسعة الجديدة لمشروع محطة اللية لإنتاج الطاقة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.1 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 60 مليون درهم لتزويد بلدية مدينة الشارقة معدات وآليات ثقيلة، تلبيةً لاحتياجات بلديات الإمارة.

كما تم اعتماد 100 مليون درهم للمرحلة الأولى من مشروع الحد من الحرائق. وتم تدشين المباني التجارية في مدينة دبا الحصن، والإعلان عن حزمة من المشروعات التنموية للمدينة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري درهم.

أمن غذائي

وتبنى صاحب السمو حاكم الشارقة إطلاق العديد من المشروعات الاستراتيجية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي المستدام بهدف تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي من الحبوب، ومن ضمنها منتج القمح بمزرعة القمح في مليحة، إلى جانب المشروعات الغذائية الأخرى التي نفذتها الإمارة أو أعلنتها في مناطقها المختلفة.

والتي تعد روافد راسخة لتعزيز الاستدامة الغذائية، وتحقيق التطلعات المستقبلية التي تزخر بها أجندة الإمارة في مجال الاستدامة، كما أن نجاح مشروعات الغذاء المتنوعة التي اعتمدتها الإمارة في مناطقها المختلفة، واستمرار تطورها ورفدها عبر المراحل المقبلة، يجعلها متكاملة في جوانب الأمن الغذائي من المنتجات الزراعية والحيوانية، لتوفير احتياجات الإمارة من القمح والألبان وغيرها.

قرارات صائبة

العلم مع الثقافة شكلا شخصية متفردة في القرارات الصائبة لصاحب السمو حاكم الشارقة المستندة إلى بصيرة ورؤى تستشرف مستقبل الإمارة بوعي وشمول، وتعمل على النهوض بنواحيها كافة، فوجه سموه بتأسيس المدينة الجامعية بالشارقة في سنة 1998؛ لتقديم تعليم عالي الجودة، يستند إلى معايير محلية وعالمية لتتصدر المشهد التعليمي في الإمارة بشكل لافت.

كما تضم عدداً من الجامعات المعترف بها، ومنها جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية والجامعة القاسمية وكلية الأفق الجامعية وأكاديمية العلوم الشرطية، كما افتتحت في الفترة الماضية جامعتي خورفكان وكلباء.

مكتبة الشارقة

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 ملايين درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية أحدث إصدارات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي شاركت فيه 2033 دار نشر عربية وأجنبية، فهي منحة تهدف إلى صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وتعزيز مسيرة أعمال الناشرين وفرص نجاحها، وفي الوقت نفسه توسيع الخيارات المعرفية.

وأولى صاحب السمو حاكم الشارقة الرياضة والرياضيين اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم المباشر لهم، فأصدر سموه أمراً بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي، وبموازنة مالية قدرها 350 مليون درهم، وعلى مساحة 3 ملايين قدم مربعة، وهي ضعف مساحة مقر النادي الحالي، وسيتضمن المقر الجديد استاداً رئيساً ومبنى إدارياً، وقاعات للألعاب الجماعية والفردية، ومرافق رياضية وخدمية.

كما أن هناك 15 نادياً رياضياً في مختلف مدن الشارقة، كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء 3 أندية، للفروسية والسباق في مدينة كلباء، ومليحة بالمنطقة الوسطى، ومدينة خورفكان في المنطقة الشرقية.

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