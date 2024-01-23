قطر: تخريج طلبة كلية الزعيم الجوية بمشاركة مرشحين أردنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 23 كانون الثاني (بترا) - شهدت الدوحة صباح اليوم الثلاثاء، تخريج الدفعة الـ11 من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، ومن ضمنهم مجموعة من الطلبة الأردنيين.

وحضر حفل التخريج الذي جرى بمقر الكلية في قاعدة العديد الجوية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين القطريين، وعدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية، وممثلين عن دول عربية وأجنبية.

وبلغ إجمالي عدد خريجي الكلية، 112 طالبا، من بينهم 26 طالبا من الأردن والكويت والجزائر والسودان وتونس، إضافة إلى طلبة من بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا وفرنسا ورواندا.

وشهد الحفل، عرضا جويا بعدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، شملت طائرات الرافال والتايفون وإف 15 وطائرات النقل من نوع سي 130 وسي 17، وطائرات الهيلوكوبتر من نوع أغوستا 139، كما شاركت في العرض مجموعة من طائرات التدريب التابعة للكلية من نوع بي سي 21 والسوبر موشاك وطائرات الهيلوكوبتر من نوع إن إتش 90.

وتخرّج كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية التي تأسست عام 2014، ضباط مقاتلين طيارين وتخصصات مساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح وجناح ثابت.

وتتراوح مدة الدراسة في الكلية ما بين 3 - 4 سنوات حسب مستوى الطالب في اللغة، ويُمنح المرشح الذي ينهي الدراسة بنجاح شهادات في الدبلوم العسكري الجوي، البكالوريوس في العلوم الجوية، وشهادة طيران.

-- (بترا)





م ف/أ م/ب ط

23/01/2024 10:52:10