«ماجد الفطيم» تبدأ بناء حيين ضمن «تلال الغاف» بـ 3 مليارات درهم

أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن انطلاق أعمال البناء في حيين سكنيين جديدين ضمن وجهتها الرئيسية «تلال الغاف» بدبي. وتتضمن عقود المقاولات التي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات درهم، أعمال تطوير حي «علايا» وحي «إليزيان مانشنز» ضمن الوجهة العقارية، والتي من المتوقع إنجازها وتسليمها بحلول منتصف عام 2026.

وقامت شركة ماجد الفطيم للتطوير بتعيين شركة إنوفو بيلد، التابعة لمجموعة إيه إس جي سي (ASGC)، كمقاول رئيسي لتطوير حي «إليزيان مانشنز».

وسيضم هذا الحي مجموعة مميزة من الفلل المطلة على الواجهة البحرية والتي تتألف من خمس إلى ست غرف نوم قابلة للتخصيص. وتم تصميم حي «إليزيان» على يد مهندسين معماريين ومصممي ديكورات داخلية مشهورين عالمياً، إذ يمثل مجتمعاً مفصلاً يضم 94 قصراً حصرياً. وتتميز قصور هذا الحي بمساحات معيشة تبدأ من 11 ألف قدم مربع.

كما أرست شركة ماجد الفطيم للتطوير عقد بناء حي علايا، على شركة «يونيك». وسيتم العمل على هذا المشروع على مدار 26 شهراً، وصولاً إلى تاريخ التسليم في أوائل عام 2026. وسيضم هذا الحي نحو 130 وحدة من الفلل الراقية الكبيرة على مساحة كلية تمتد إلى 200 ألف متر مربع.

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