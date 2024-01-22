اليك أشهر المسرحيات الكوميدية العربية

(MENAFN
- Amman Net) أصبحت كلاسيكية ولا تزال تشاهد وتستمتع بها الملايين من الناس. في هذا المقال ، سنستعرض بعضا من أشهر هذه المسرحيات وأبرز مميزاتها ورسائلها.
- **مدرسة المشاغبين**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1973، من تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وغيرهم من نجوم الفن. تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في مدرسة ثانوية، وكيف يحاولون التغلب على مشاكلهم الدراسية والاجتماعية والعاطفية بطرق مضحكة ومبتكرة. المسرحية تنتقد بعض الظواهر السلبية في المجتمع المصري، مثل الفساد والرشوة والتنمر والتمييز والتخلف، وتحمل رسالة تفاؤل وأمل بالتغيير والتقدم1.
- **مسرح مصر**: هو عرض مسرحي كوميدي مصري يعرض منذ عام 2014 على قناة MBC مصر، من تأليف وإخراج أشرف عبد الباقي وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، مثل علي ربيع ومحمد أنور وحمدي الميرغني وأوس أوس وغيرهم. يتكون العرض من مجموعة من المشاهد الكوميدية المتنوعة والمستوحاة من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي للمصريين، ويتميز بالحرية والجرأة في طرح المواضيع والمشاكل التي تهم الجمهور، وبالتفاعل والمرح مع الحضور2.
- **مسرحية هاللو شلبي**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1967، من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج حسن عابدين وبطولة سعيد صالح وشويكار ومحمود المليجي ونجاح الموجي وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول شلبي، الذي يعمل في محل لبيع الأقمشة، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب زوجته الشريرة وابنه الغبي وزبائنه العجيبين. المسرحية تسخر من بعض العادات والتقاليد الاجتماعية في مصر، مثل الزواج والطلاق والميراث والعلاقات الأسرية، وتبرز موهبة سعيد صالح في الكوميديا والتمثيل3.
- **مسرحية العيال كبرت**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1979، من تأليف يوسف معاطي وإخراج محمد صبحي وبطولة محمد صبحي وسعاد نصر وسمير غانم وليلى علوي وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول عائلة مصرية تضم أبا وأما وأربعة أبناء، وكيف تتغير حياتهم بعد أن يكبر الأبناء ويتزوجون وينشئون عائلاتهم الخاصة. المسرحية تتناول بعض القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في ذلك الوقت، مثل البطالة والفقر والهجرة والتعليم والصحة والدين، وتعرض رؤية نقدية وساخرة لهذه القضايا4.
- **مسرحية مدام زوزو**: هي مسرحية لبنانية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1988، من تأليف وإخراج مروان نجار وبطولة نجاح حفيظة وجورج خباز وعباس شاهين وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول مدام زوزو، التي تدير ملهى ليلي في بيروت، وتتورط في مشاكل مع السلطات والمافيا والمخابرات والمتطرفين، بسبب امتلاكها لمعلومات سرية عن بعض الشخصيات الهامة. المسرحية تعكس الواقع اللبناني في فترة الحرب الأهلية، وتنتقد بشكل فكاهي ولاذع الفساد والعنف والتطرف والتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية5.
هذه بعض من أشهر المسرحيات الكوميدية العربية، التي تمثل جزءا من تراثنا الثقافي والفني، وتحمل قيما ورسائل تتجاوز الزمان والمكان، وتجمعنا بالضحك والمتعة والتفكير
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