اليك أشهر المسرحيات الكوميدية العربية

MENAFN - Amman Net) أصبحت كلاسيكية ولا تزال تشاهد وتستمتع بها الملايين من الناس. في هذا المقال ، سنستعرض بعضا من أشهر هذه المسرحيات وأبرز مميزاتها ورسائلها.

- **مدرسة المشاغبين**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1973، من تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وغيرهم من نجوم الفن. تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في مدرسة ثانوية، وكيف يحاولون التغلب على مشاكلهم الدراسية والاجتماعية والعاطفية بطرق مضحكة ومبتكرة. المسرحية تنتقد بعض الظواهر السلبية في المجتمع المصري، مثل الفساد والرشوة والتنمر والتمييز والتخلف، وتحمل رسالة تفاؤل وأمل بالتغيير والتقدم1.

- **مسرح مصر**: هو عرض مسرحي كوميدي مصري يعرض منذ عام 2014 على قناة MBC مصر، من تأليف وإخراج أشرف عبد الباقي وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، مثل علي ربيع ومحمد أنور وحمدي الميرغني وأوس أوس وغيرهم. يتكون العرض من مجموعة من المشاهد الكوميدية المتنوعة والمستوحاة من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي للمصريين، ويتميز بالحرية والجرأة في طرح المواضيع والمشاكل التي تهم الجمهور، وبالتفاعل والمرح مع الحضور2.

- **مسرحية هاللو شلبي**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1967، من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج حسن عابدين وبطولة سعيد صالح وشويكار ومحمود المليجي ونجاح الموجي وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول شلبي، الذي يعمل في محل لبيع الأقمشة، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب زوجته الشريرة وابنه الغبي وزبائنه العجيبين. المسرحية تسخر من بعض العادات والتقاليد الاجتماعية في مصر، مثل الزواج والطلاق والميراث والعلاقات الأسرية، وتبرز موهبة سعيد صالح في الكوميديا والتمثيل3.

- **مسرحية العيال كبرت**: هي مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1979، من تأليف يوسف معاطي وإخراج محمد صبحي وبطولة محمد صبحي وسعاد نصر وسمير غانم وليلى علوي وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول عائلة مصرية تضم أبا وأما وأربعة أبناء، وكيف تتغير حياتهم بعد أن يكبر الأبناء ويتزوجون وينشئون عائلاتهم الخاصة. المسرحية تتناول بعض القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في ذلك الوقت، مثل البطالة والفقر والهجرة والتعليم والصحة والدين، وتعرض رؤية نقدية وساخرة لهذه القضايا4.

- **مسرحية مدام زوزو**: هي مسرحية لبنانية كوميدية عرضت لأول مرة عام 1988، من تأليف وإخراج مروان نجار وبطولة نجاح حفيظة وجورج خباز وعباس شاهين وغيرهم. تدور أحداث المسرحية حول مدام زوزو، التي تدير ملهى ليلي في بيروت، وتتورط في مشاكل مع السلطات والمافيا والمخابرات والمتطرفين، بسبب امتلاكها لمعلومات سرية عن بعض الشخصيات الهامة. المسرحية تعكس الواقع اللبناني في فترة الحرب الأهلية، وتنتقد بشكل فكاهي ولاذع الفساد والعنف والتطرف والتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية5.

هذه بعض من أشهر المسرحيات الكوميدية العربية، التي تمثل جزءا من تراثنا الثقافي والفني، وتحمل قيما ورسائل تتجاوز الزمان والمكان، وتجمعنا بالضحك والمتعة والتفكير