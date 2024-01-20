تفاصيل اغتيال مسؤول فيلق القدس صادق أوميد زاده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج صادق أوميد زاده ونائبه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.
في حين أكدت وكالة مهر مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف.
وتمكنت إسرائيل قبل 3 أسابيع من اغتيال أحد أهم القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي أحد أهم قياديي المؤسسة العسكرية الإيرانية، وثاني أعلى رتبة عسكرية في الفيلق تُقتل خارج إيران، بعد قاسم سليماني، وجهت إسرائيل ضربة كبيرة لطهران باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا العميد حاج صادق أوميد زاده ونائبه غلام الحاج محرم.
وجاء الاستهداف خلال اجتماع لوحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق.
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