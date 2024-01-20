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تفاصيل اغتيال مسؤول فيلق القدس صادق أوميد زاده

1/20/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج صادق أوميد زاده ونائبه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.


في حين أكدت وكالة مهر مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف.
وتمكنت إسرائيل قبل 3 أسابيع من اغتيال أحد أهم القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي أحد أهم قياديي المؤسسة العسكرية الإيرانية، وثاني أعلى رتبة عسكرية في الفيلق تُقتل خارج إيران، بعد قاسم سليماني، وجهت إسرائيل ضربة كبيرة لطهران باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا العميد حاج صادق أوميد زاده ونائبه غلام الحاج محرم.
وجاء الاستهداف خلال اجتماع لوحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق.


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