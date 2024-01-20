اختلاف على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينار بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار نصف دينار في الاردن اليوم السبت .
حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم الى 336 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 296 دينارا .
وبلغ سعر الاونصة 2030 دولارا في التداولات العالمية
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
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