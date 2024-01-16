حسين سجواني: الطفرة العقارية بدبي بين الأسرع عالمياً

قال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، إن الطفرة العقارية في دبي خلال السنوات التي أعقبت جائحة (كوفيد19) كانت واحدة من أسرع الطفرات العقارية في العالم، مدفوعة بالإصلاحات الصديقة للمستثمرين وارتفاع الطلب من المغتربين.

وأكد سجواني، لقناة سي إن بي سي، أمس، أن الطلب قوي، خصوصاً من الصين إلى جانب الهند وأوروبا كذلك. وقال إن ((دبي محاطة بأكثر من 100 دولة بها كل أنواع القضايا والتحديات. والناس يريدون الهجرة والقدوم إلى دبي للعيش أو للاستثمار)). وأعلنت شركة إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، العام الماضي أن الاستثمارات الصينية شكلت 7 % من إجمالي المبيعات في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي ضعف العام السابق تقريباً.

وقد دفعت أزمة العقارات، وتباطؤ الاقتصاد، ورفع قيود السفر بعد إغلاقات كورونا، الأثرياء الصينيين إلى البحث عن ملاذات أجنبية آمنة لرؤوس أموالهم. وقال سجواني إن عوائد الإيجار السكني في دبي والمميزات الضريبية الكبيرة تجعل دبي مكاناً جذاباً لذلك.

وتابع ((على المستوى الاقتصادي، فإن الإمارات تعد إحدى الدول الفريدة في المنطقة، من ناحية أسلوب الحياة والأمن والسلامة والاستقرار والقوانين واللوائح الجيدة للغاية، وهناك أيضاً التأشيرات الذهبية طويلة الأجل وغير ذلك))، ((لذا فإن الكثير من الناس يأتون ويقيمون في دبي على أي حال)).

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