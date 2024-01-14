جرش: لجنة لإعادة تقييم رسوم الأطاريف للوسط التجاري

MENAFN - Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات



جرش – قررت بلدية جرش الكبرى تشكيل لجنة لإعادة تقييم رسوم الأطاريف للوسط التجاري نظرا للظلم الواقع على أصحاب المحال التجارية جراء تنفيذ اطاريف مساحات واسعة ضمن المشروع السياحي الثالث وفق رئيسها أحمد العتوم .

و أضاف العتوم خلال لقاء عقدته غرفة تجارة جرش لبحث آلية إصدار وتجديد رخص المهن ألكترونيا إن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية و الآرمات لمدة زمنية تحدد لاحقا و بشروط تتناسب مع مشروع توحيد القارمات بمقترح تقدم به عدد من التجار. مؤكدا أن البلدية ألغت رسوم الحراسة منذ عامين و سيتم تعديل النظام الألكتروني ليعمل على حذفها من رسوم الترخيص.

واشار العتوم إلى حزمة مشاريع سيشهدها الوسط التجاري للعام 2024 ستشكل نقلة نوعية بالخدمات، و سيلمس المواطن والتاجر أثرها قريبا، من ابرزها إتفاقية وقعتها بلدية جرش الكبرى لعطاء تعبيد الوسط التجاري و الذي فضلت البلدية تأجيله لشهر نيسان 2024 بسبب الموسم المطري و على أمل صدور قرار التحكيم النهائي بخصوص بلاط الوسط التجاري الذي فشلت كل محاولات صيانته المتكررة و بات يشكل مشكلة تؤرّق الجميع و تلحق الضرر بمصالح المجتمع المحلي.

كما سيبدأ عطاء استبدال إنارة الطرق بأول مراحله خلال اسبوعين بالوسط التجاري لما له من أهمية و يشهد كثافة بالمحلات التجارية، يتبعه تركيب نظام كاميرات مراقبة شامل لغايات تأمين حماية للوسط التجاري و الحد من السرقات.

و تباحث الحضور مقترحا لإستحداث سوق تجاري بجزء من ساحة البلدية بحيث يتم بناء محلات بشكل مغلق من الخارج وتفتح جميع أبوابها على ساحة داخلية مع توفير ثلاثة مداخل من مختلف الجهات.

و تشمل خطة البلدية لتطوير الساحة الهاشمية تخصيص 2000 مترا منها مواقف مجانية للمواطنين و استحداث أكشاك تبنى بطراز تراثي موزعة على طول الساحة، تتزامن مع مشروع تطوير وادي جرش الذي أعيدت دراسته لمعالجة عدد من الآثار السلبية سواء البيئية او الهندسية المحتملة بالموقع وفق العتوم إضافة إلى طرح موقع المنقل للإستثمار خلال الشهر القادم بشروط أهمها استحداث مجمع مواقف سيارات بسعة طابقين من المساحة المخصصة للإستثمار.

واستمع رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم لمطالب و شكاوى تجار الوسط التجاري والتي تركزت على بطء الإجراءات بتقديم طلب إصدار و تجديد رخص المهن ألكترونيا، والضرر الناتج عن ذلك، و ضعف خدمات النظافة و الانارة و الحراسة و تهالك الخلطة الاسفلتية و الخلل الكبير ببلاط السوق و اعتداءات أصحاب البسطات على مداخل المحال التجارية بعدد من الشوارع، إضافة لشدة الإجراءات القانونية بحق بعض المخالفات، و تعدد الجهات الرقابية من مختلف المؤسسات الرسمية.

العتوم و بمحور رده أكد أن البلدية ستتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى، و أنها جهزت فريقا من موظفيها لتسهيل مهمة إصدار رخص المهن ألكترونيا بحيث يقدمون خدمة ادخال البيانات و المعلومات للتاجر في حال رغبته، و ستعمل لجنة متخصصة على تدقيق و مراجعة الوصلات المالية بشكل يضمن أرشفتها و الاحتفاظ بنسخة منها لمنع تكرار دفع الرسوم في حال فقدان هذه الوصلات . مشيرا الى إصدار 53 رخصة مهن ألكترونيا خلال عشرة أيام. حيث تعد هذه المرحلة هي الأصعب نتيجة الانتقال من النظام اليدوي للنظام الإلكتروني و توثيق البيانات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي سجلت 465 الف حركة توثيق خلال عام 2023 بنظام آمن يوفر خصوصية للتاجر و صاحب العقار بشكل يضمن سرية البيانات التي يتحكم بها شخصيا و سيتم كن من متابعتها و تجديدها من منزله بعد اجتياز اول مرحلة من التوثيق و بشكل يحدّ من التدخلات البشرية و مزاجية الموظف.

و بين العتوم أن البلدية أنهت عقود 17 عاملا وافدا هذا الشهر و سيتبعها مجموعة أخرى ضمن خطة الوزارة التدريجية لإحلال العمالة المحلية بشكل كامل نهاية عام 2025. و ستعزز أعمال النظافة بمختلف المناطق والاحياء والتي تبلغ كلفتها السنوية 3.5 مليون دينارا. بعد أن فشلت جهود سابقة بتجهيز محطة تحويلية تخدم بلديات المحافظة.

كما عملت البلدية على استحداث فريق الإسناد القادر على تنفيذ عدد كبير من الخدمات بجهود ذاتية و بتمويل بلغت قيمته 50 الف دينار مخصصة من مجلس محافظة جرش.

و حسب العتوم فقد أوقفت البلدية منح التراخيص لمحلات الخضار بشارع الملك عبدالله الثاني بوسط المدينة و أحالت 16 شخصا من أصحاب البسطات و المحال التجارية المخالفة و التي تكرر مخالفتها عدة مرات.



من جانبه أكد مدير مؤسسة الغذاء والدواء فرع جرش م عبداللطيف الأشقر جاهزية كوادر المديرية للتعامل مع معاملات رخص المهن التي تستدعي كشفا من المؤسسة و البالغ عددها 1450 منشأة في محافظة جرش،و حملة توعوية ستنطلق يوم غد لتقديم النصح والمشورة لأصحاب رخص المهن حول النظام الجديد و طريقة التعامل مع متطلبات التراخيص الخاصة بالمؤسسة. مشيرا الى ان نظام إصدار رخص المهن ألكترونيا قد انطلق في العاصمة عمان مطلع عام 2021 و تعامل مع 82 الف رخصة خلال عام واحد ما لبث أن أصبح إجراءً سهلا يتبعه التجار بسهولة و يسر.

مدير الصناعة والتجارة جرش حكم الدويري أشار الى ان مفتشي المديرية يسعون لمعالجة الخلل و إفهام التاجر نوع مخالفته و يكون تحرير المخالفة آخر إجراء لردع التاجر.

و كان رئيس غرفة تجارة جرش د. علي الدندن قد افتتح اللقاء بالوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. مؤكدا ان إدارة الغرفة تسعى لفتح قنوات حوار مع مختلف الجهات لحل القضايا التي تمس مصلحة التجار. و أن مشروعها الإستثماري بمجمع تجاري جديد بجانب منتزه البلدية سيوفر إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.

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