تعرف على أسرار الكاكا.. فاكهة الآلهة التي صدرتها الصين للعالم











ما هي شجرة الكاكا؟









شجرة الكاكا ظهرت لأول مرة في الصين

شجرة الكاكا تنمو حتّى ارتفاعات تصل من 15 إلى 16 قدماً، أصلها في الصين، حيث ظهرت لأول مرة هناك منذ آلاف السنين. حالياً، تُزرع في العديد من مناطق العالم وتُشبه شجرة الخوخ. تُثمر في الخريف، مع إمكانية أن تبقَ الثمار عليها حتّى الشتاء.



ما هي أصناف الكاكا؟









هاشيا وفويو هما الصنفان الأكثر شهرة

صنفا الكاكا الأكثر شهرة هما هاشيا وفيويو. الأول يكون قابضاً ويحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بالعفص مما يعطي الفاكهة طعماً مريراً وجافاً. أمّا الثاني، فهو غير قابض يحتوي على التانينات ويمكن الاستمتاع به حتّى عندما يكون غير ناضج.



تشترك جميع الأنواع في القيمة الغذائية نفسها، مع بعض الاختلافات البسيطة في محتوى الألياف والقليل من المركبات العضوية غير العادية.



ما هي فوائد الكاكا؟









الكاكا تعزّز الصحة العامة

تعتبر الكاكا صالحة للأكل حتّى مع ورقها، وهي تقدّم مجموعة واسعة من الفوائد التي تنعكس إيجاباً على صحة الإنسان. فيما يلي، سنذكر أبرز هذه الفوائد:



الكاكا تدعم الجهاز المناعي









تدعم هذه الفاكهة جهاز المناعة لديك عبر مخزونها من فيتامين (ج)، حيث أكدت دراسة نُشرت في مجلة جودة الغذاء أنّ هذا الفيتامين يعزّز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا الدفاعية في الجسم المضادة للالتهابات والميكروبات والفطريات والسموم.



الكاكا جيدة للجهاز الهضمي









تشتهر هذه الفاكهة بمخزونها العالي من الألياف، حيث تحتوي على حوالى 20% من حاجتك اليومية. تساهم الألياف في كثرة التبرز، وزيادة إفرازات العصارات المعدية والهضمية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى مساعدة أمعائك على التخلص من النفايات الصلبة للأطعمة والوقاية من انتفاخ البطن والإمساك.



كذلك تقيك الألياف من أمراض الجهاز الهضمي كسرطان القولون والمستقيم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاكا على فيتامين ب(1) وب(2) وب(3) المنظمين لعملية تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وبالتالي تحقيق توازن التمثيل الغذائي.



يشير البعض إلى إمكانية هذه الثمرة في محاربة الميكروبات المسببة لالتهابات المعدة من خلال البوليفينول الموجودة فيها.



الكاكا تساعد على إنقاص الوزن









على الرغم من أنّ هذه الثمرة مليئة بالسعرات الحرارية إلّا أنّها تساعدك على إنقاص وزنك، فكيف يكون ذلك؟! أشارت دراسة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أنّ الفواكه مثل البرسيمون الغنية بالألياف الغذائية قد تحسن التمثيل الغذائي للدهون وتمنع أكسدة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة.



الكاكا تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام









درست الأبحاث الحديثة الرابط بين أوراق الكاكا وصحة العظام، فوجدت أنّ السكريات الموجودة فيها تمنع التعبير الجيني للخلايا الآكلة للعظام، وهي خلايا متخصصةٌ تعملُ على تكسيرِ الأنسجةِ العظمية. قد تنعكس هذه الخاصية على النساء المعرضات لهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.



الكاكا تحارب التجاعيد









إذا اطلعنا على تركيبة الثمرة، فسنجد أنّها غنية بمضادات الاكسدة، بما في ذلك فيتامين(أ)، بيتا كاروتين، اللوتين، الليكوبين وكريبتوكسانثين. هذه المضادات تشكّل سلاحا فعالا يقلل التجاعيد من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي. في هذا الإطار، وجد باحثون يابانيون نوعاً معيناً من مادة البوليفينول الموجودة في القشر، مؤكدين أنّها تلعب دوراً فعالاً مضاداً للضرر التأكسدي الناتج عن الشيخوخة.



الكاكا تحافظ على صحة القلب









تشغل أمراض القلب العالم مسببة الكثير من الوفيات. لكن، إذا اعتمدنا نظاماً صحياً مليئاً بالمغذيات فقد يساعدنا على الوقاية من الأمراض المزمنة. يشير البعض إلى أنّ الكاكا قد تصيب هذا الهدف لأنّها غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن وبالتالي تحافظ على الشرايين وتمنع تصلبها. تساعد الألياف الغنية بالتانين أيضاً في علاج ارتفاع الكوليسترول.



إذا أردنا تفصيل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة، فالأولًى الحديث عن الفلافونيد. أكّدت دراسة أنّ أولئك الذين لديهم كمية أعلى من الفلافونويد انخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة %18 مقارنة مع أولئك الذين لديهم كمية أقل. الفلافونيد يدعم صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول الضار وتقليل الالتهاب .



كما أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض التانيك وحمض الغاليك، الموجودان في البرسيمون، فعالان في خفض ضغط الدم.

كذلك تؤدي الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكاكا إلى التقليل من الكوليسترول الضار عن طريق مساعدة الجسم على إفراز الكميات الزائدة منه. يرتبط الكوليسترول الضار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.



الكاكا تعالج العديد من الأمراض المزمنة









الكاكا تدعم صحة العين

في حال تناولت الكاكا، فأنت ستحصل على أكثر من نصف المدخول الذي يجب أن تحظى به يوميّاً من فيتامين(أ). يلعب الأخير دوراً مهمًّا في الحفاظ على صحة العيون، حيث يدعم عمل الأغشية الملتحمة والقرنية . فضلا عن أنّه عنصراً فعالا في بروتين "رودوبسين" الضروري للرؤية الطبيعية.



كذلك تحتوي هذه الفاكهة على نوعين من مضادات الأكسدة كاروتينويد الموجودان بمستويات عالية في شبكة العين والضروريان للرؤية، وهما اللوتين والزياكسانثين. وجدت دراسة أنّ أولئك الذين استهلكوا كميات أعلى من اللوتين والزياكسانثين كان لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة بالتنكس البقعي من أولئك الذين استهلكوا كميات أقل.



الكاكا تساعد في محاربة السرطان









تتميّز مضادات الأكسدة بقدرتها على تحييد الجذور الحرة التي تسبب الأمراض من خلال عملية تحويل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية وإلحاق الضرر بأعضاء مختلفة. يقوم الجسم بتصنيع مضادات الأكسدة بنفسه، لكن يمكننا تعزيزها عن طريق تناول أطعمة تحتوي على مستويات عالية منها. تعتبر الكاكا واحدة من الافتراحات، حيث تبيّن في دراسة نشرت في المجلة الكورية للتغذية دور مستخلصات أوراقها في محاربة السرطان.



الكاكا تساعد في الوقاية من السكري









عندما يتحدّ البروتين أو الدهون مع السكر في الدم، فإنّهما يشكّلان منتجات نهائية متقدمة من السكر(AGES) تسبب مرض السكري. تعمل هذه الفاكهة بفضل الفلافونيد الموجود فيها على منع تكوين هذه المنتجات. كذلك وجدت دراسة أجريت على أكثر من 37000 شخصاً أنّ الذين تناولوا طعام يحتوي على مستويات عالية من مضاد الأكسدة بيتا كاروتين كان لديهم خطر أقل بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. الكاكا واحدة من الفواكه التي تحتوي على هذا النوع من مضادات الأكسدة.



تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة بإبطاء عملية خضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر وبالتالي تساعد على منع ارتفاع السكر في الدم. أظهرت دراسة أجريت على 117 شخصاً يعانون من مرض السكري أنّ زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان أدى إلى تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم.



الكاكا تحارب الالتهابات

يكشف العلماء عن معادلة بسيطة تفيد بأنّ تناول الأطعمة الغنية بمركبات مضادة للالتهابات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، التهاب المفاصل، السكري، السرطان، السمنة والالتهابات المزمنة. في الواقع ينتج الجسم فيتامين(ج) وإنترلوكين 6 كرد قعل على الالتهابات. تقدّم لك الكاكا الكثير من فيتامين (ج) والكاروتينات والفلافونويد وفيتامين(ه)، وكلها مضادات أكسدة تحارب الالتهابات في الجسم.

الأصناف القابضة من هذه الفاكهة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.



فوائد الكاكا للشعر









الكاكا تحمي الشعر وتعالج مشاكله

الكاكا تحمي الشعر وتساعد على نموه

الكاروتينات المسؤولة عن لون الفاكهة البرتقالي تلعب دوراً في حماية الشعر والبشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية باعتبارها مضادة للأكسدة. يساهم الفلافونيد ومضادات الأكسدة الأخرى أيضاً في تحفيز نمو خلايا الشعر من خلال تعزيز تكاثرها وبالتالي نمو البصيلات.



الكاكا تعالج الشعر الدهني

يتطلب نمو الشعر الصحي بعض الفيتامينات كفيتامين(أ) و(ب) و(ج) التي تنظم إنتاج الزيت الطبيعي لفروة الرأس، تنشط الدورة الدموية وتحمي الشعر من الجذور الحرة. لكنّكِ لستِ مضطرة إلى استعمال الكثير من الفيتامينات والأدوية، فقد تساعدك فوائد الكاكا للشعر على علاج مشاكل الشعر الدهني من دون تهيّج في فروة الرأس.



كيف تؤكل فاكهة الكاكا؟









يمكنك إضافة الكاكا إلى أطباق السلطة

تتعدّد طرق تناول الكاكا كما تتعدّد فوائده، فالمميز فيها هو تزاوجها مع الأطعمة الحلوة والمالحة. فكيف يمكنك الاستفادة من هذه الفاكهة لتحصيل الفوائد؟

يمكنك تناول الفاكهة كما التفاح، حيث أنّ الجلد رقيق وصالح للأكل. ليس عليك سوى غسلها جيّداً.



قطّع الفاكهة إلى شرائح وأضفها إلى سلطتك المفضلة.

يمكنك تناول الفاكهة مشوية مع بعض العسل للاستمتاع بطعمها الحلو.

في الصباح الباكر أضف الفاكهة الطازجة إلى الزبادي أو الشوفان.



بين الوجبات يمكنك إضافة الكاكا إلى فواكه أخرى لإعداد سلطة الفواكه اللذيذة.

أضف الفاكهة إلى العصير المفضل لديك حتّى تحصل على فوائد غذائية كثيرة.





كيف تعد عصير الكاكا؟









يعتبر شرب عصير الكاكا من أسرع الطرق للحصول على فوائدها. إليك طرق إعداده:

اختر الفاكهة الناضجة

أزل اللب من الفاكهة ثمّ ضعه في الخلاط.

يمكنك مزج العصير مع فواكه أخرى.



كيف تعد مربى الكاكا؟









مربى الكاكا سهل الإعداد

مكونات مربى الكاكا

373 غراماً من لب الفاكهة مقطعة إلى قطع صغيرة.

93 غراماً من السكر الأبيض.

93 غراماً من جلد الفاكهة المفروم بطريقة ناعمة.

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

23 غراماً من قشر الليمون مقطع بطريقة ناعمة.



طريقة تحضير مربى الكاكا

ضع لب الكاكا، السكر، الجلد، عصير الليمون والقشر في قدر على نار متوسطة حتّى الغليان.

خفّف الحرارة واترك الخليط على نار هادئة حوالي 10 دقائق حتّى يلين اللب ويصبح المربى كثيفاً.

اترك المربى يبرد حوالي 30 دقيقة ثمّ ضعه في وعاء محكم الاغلاق واحفظه في الثلاجة.



ما أضرار فاكهة الكاكا؟









تناول الكاكا قد يسبب بعض الآثار الجانبية المزعجة

الكاكا تفاقم الإمساك

في حال كنت تعاني من الإمساك، فتجنب النوع القابض لأنه يحتوي على كميات عالية من العفص واعتمد على النوع غير القابض. إذا وجدت أيضاً أنّ الإمساك يتفاقم، فتوقف عن استهلاكه.

الكاكا تخفض ضغط الدم

خفض ضغط الدم يعتبر من أضرار الكاكا التي قد تواجهك. لذلك، في حال كنت تتناول أدوية مخصصة لهذا الغرض، فسارع بالتحدث إلى طبيبك قبل تناولها لأنّك قد تتعرض لخطر التفاعل.



الكاكا تسبب الحساسية

يشكو قلة قليلة من الناس من ردة فعل تحسسية تجاه الكاكا، تشمل أعراضها الحكة أو التورم أو خلايا النحل. في هذا الإطار، أشار البعض إلى وجود علاقة بين حساسية اللاتكس وإمكانية حدوث رد فعل تحسسي تجاه هذه الفاكهة.



الكاكا تؤدي إلى تكوين البازهر

الكميات الكبيرة من هذه الفاكهة تؤدي إلى تكوين البازهر، كتلة صلبة يمكن أن تسد الأمعاء، من خلال اتحاد الألياف غير القابلة للذوبان والعفص مع حمض المعدة.



الأسئلة الشائعة

لماذا سميت فاكهة الكاكا بهذا الاسم؟

تُعرف هذه الفاكهة بالعديد من المسميات كالكا أو الخرما أو نار جوف أو البرسيمون. قديماً، كان اليونان يطلقون عليها اسم "فاكهة الآلهة".



ما هي فوائد الكاكا للرجال؟

بشكل عام، لم تذكر الأبحاث فوائد الكاكا للرجال. لكن، يشير البعض إلى قدرتها على تعزيز الصحة الجنسية لأنّها تحسن الصحة العامة من خلال تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.



الكاكا فاكهة مميزة تقدّم لك العديد من الفوائد الصحية والجمالية ويمكن تناولها بعدة طرق. قد تسبّب بعض الآثار الجانبية كالإمساك أو الحساسية. -وكالات

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