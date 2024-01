يصغرها بـ 15 عاما.. من هو زوج نجوى كرم الجديد؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - توقعت تقارير إعلامية زواج الفنانة نجوى كرم خلال الشهر الجاري.وبحسب اعلامي لبناني يدعى ايلى باسيل فان خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش في لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب في العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها في لبنان.

من هو عمر الدهماني هو رجل أعمال إماراتي دخل ، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية، تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين من نفس الأم، وتعرف على نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً). ويعتبر عمر الدهماني رجل أعمال إماراتي مهم دخل إلى المجال الفني من باب الهواية ومن خلال شركة انتاج مؤخراً، يعشق عمر الموسيقى العربية الأصيلة، ويشتاف إلى الأغاني العربية القديمة التي كنا نسمعها لأكثر من 6 أشهر ومن دون ملل، حيث أن شركته ستعمل على الأغاني المهمة وليس فقط على الأسماء.رئيس شركة The Moment عمر الدهماني قال ان الشركة ستعلن لاحقاً عن دخولها في الإنتاج الفني وستضم نجوماً مهمين في الوطن العربي وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً، وعن عدم وجود The Moment في لبنان، قال السيد عمر بأن لبنان مدرسة وأنه متشبّع بالحفلات وهذا ما بدا واضحاً في هذا الصيف، وستنطلق The Moment من بعد الأردن إلى المغرب ومن ثم إلى مصر وستكون محطتها الأخيرة في لبنان.

من هي نجوى كرم وتعبتر الفنانة نجوى كرم مغنية لبنانية من مواليد 26 فبراير 1966 ، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وحيث تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية.بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين، في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.وكما تميزت بصوتها الجبلي الضخم، كما أنها تُعتبر مغنية شعبية من الطراز الأول، ويذكر إنها لم تغني سوا باللهجة اللبنانية مما ميزها عن بقية الفنانين اللبنانيين الذين اتجهوا للغناء باللهجتين الخليجية والمصرية، وهي تصرح أن غنائها باللهجة اللبنانية يعد واجب وطني. كما أنها اشتهرت بغناء المواويل بشتى أنواعها، هذا بالإضافة للأغاني الوطنية وخصوصاً أغنية ليش مغرب التي أحدثت ضجة واسعة خصوصاً بالنسبة للمغتربين العرب.

في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أن «يوسف حرب» كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.