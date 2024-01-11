يصغرها بـ 15 عاما.. من هو زوج نجوى كرم الجديد؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - توقعت تقارير إعلامية زواج الفنانة نجوى كرم خلال الشهر الجاري.وبحسب اعلامي لبناني يدعى ايلى باسيل فان خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش في لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب في العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها في لبنان.

من هو عمر الدهماني هو رجل أعمال إماراتي دخل ، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية، تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين من نفس الأم، وتعرف على نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً). ويعتبر عمر الدهماني رجل أعمال إماراتي مهم دخل إلى المجال الفني من باب الهواية ومن خلال شركة انتاج مؤخراً، يعشق عمر الموسيقى العربية الأصيلة، ويشتاف إلى الأغاني العربية القديمة التي كنا نسمعها لأكثر من 6 أشهر ومن دون ملل، حيث أن شركته ستعمل على الأغاني المهمة وليس فقط على الأسماء.رئيس شركة The Moment عمر الدهماني قال ان الشركة ستعلن لاحقاً عن دخولها في الإنتاج الفني وستضم نجوماً مهمين في الوطن العربي وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً، وعن عدم وجود The Moment في لبنان، قال السيد عمر بأن لبنان مدرسة وأنه متشبّع بالحفلات وهذا ما بدا واضحاً في هذا الصيف، وستنطلق The Moment من بعد الأردن إلى المغرب ومن ثم إلى مصر وستكون محطتها الأخيرة في لبنان.

من هي نجوى كرم وتعبتر الفنانة نجوى كرم مغنية لبنانية من مواليد 26 فبراير 1966 ، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وحيث تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية.بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين، في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.وكما تميزت بصوتها الجبلي الضخم، كما أنها تُعتبر مغنية شعبية من الطراز الأول، ويذكر إنها لم تغني سوا باللهجة اللبنانية مما ميزها عن بقية الفنانين اللبنانيين الذين اتجهوا للغناء باللهجتين الخليجية والمصرية، وهي تصرح أن غنائها باللهجة اللبنانية يعد واجب وطني. كما أنها اشتهرت بغناء المواويل بشتى أنواعها، هذا بالإضافة للأغاني الوطنية وخصوصاً أغنية ليش مغرب التي أحدثت ضجة واسعة خصوصاً بالنسبة للمغتربين العرب.

في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أن «يوسف حرب» كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.

