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أسباب انسداد الأنف بدون زكام.. كيف تتخلص منه؟

1/10/2024 9:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بانسداد الأنف دون المعاناة من الزكام، وبالتالي يثير ذلك القلق والتوتر اعتقادًا بأن هناك مشكلة صحية تتطلب الاستشارة الفورية للطبيب المختص.

أسباب انسداد الأنف بدون زكام
1- الحساسية
يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية أو الحساسية البيئية تورم في الأغشية المخاطية بالأنف، مما يؤدي إلى الإصابة بانسداد الأنف دون المعاناة من الزكام.


2- التهاب الجيوب الأنفية
هو التهاب في الجيوب الأنفية، وهي تجويف صغيرة في عظام الجمجمة حول الأنف، وبالتالي فإن التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف وسيلان الأنف وألم في الوجه ومن ثم تختفي هذه الأعراض بمجرد الحصول على العلاج.


3- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية
قد تتسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، في الإصابة بانسداد الأنف مما يتطلب العلاج السريع تحت إشراف الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.


علاج انسداد الأنف بدون زكام
يعتمد علاج انسداد الأنف بدون زكام على السبب الكامن وراءه، وعادًة ما يتم العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية بما في ذلك مضادات الهيستامين أو المضادات الحيوية، إلى جانب الراحة وشرب كمية كبيرة من السوائل أو إجراء الجراحة في الحالات الحرجة وهذا ما يحدده الطبيب المختص.

الكونسلتو

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