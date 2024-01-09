«نغمات دبي».. 10 أيام تجمع عشاق الموسيقى في الهواء الطلق

تشهد الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق الكثير من الحفلات والعروض الموسيقية في مختلف أرجاء المدينة، وتعتبر ((نغمات دبي)) من أبرز فعاليات مهرجان، حيث تمثل منصة للفنانين المحليين والإقليميين يقدمون خلالها عروضاً فنية حيّة مجانية لإسعاد الجمهور بأصواتهم وعزف أنواع مختلفة من الموسيقى.

سيعيش الزوار أجمل الأوقات الشتوية على مدار 10 أيام مع عروض تتضمن أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الآر آند بي، والهيب هوب، والسول، والروك والبوب، والفيوجن، إضافة إلى العديد من الأنواع الموسيقية التي تشتهر بها بوليوود. ويمكن للجماهير الاستمتاع بتلك العروض المجانية في الهواء الطلق في مواقع مثل بلوواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست اكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وغيرها.

وتستعد الفنانة السعودية لولوة الشريف لتقديم أول عرض لها لموسيقى الجاز في دبي، وتتطلع إلى مشاركة حماسها وحيويتها مع باقي زملائها الفنانين المشاركين. وقالت الشريف: ((أتطلع لأكون جزءاً من هذا الحدث الكبير وأن أشارك المسرح مع مواهب فنية رائعة هنا في دبي. ومن الرائع أن أقف أمام جمهور من جميع أنحاء العالم في تجربة ملهمة ضمن فعاليات ((نغمات دبي)) مع فنانين آخرين)).

من جهتها أعربت مطربة السول ((ميراندا فيا)) عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية وقالت: من خلال مشاركتي في ((نغمات دبي))، أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى، حيث تتوفر لي فرصة عرض أسلوبي الفني مع مواهب رائعة أخرى.

((ناينتين))

ويقدم فنان الهيب هوب اليمني المقيم في دبي، ((ناينتين))، مزيجاً رائعاً ومتنوعاً من الموسيقى الهادئة والهيب هوب والأفرو راب والدريل في مجموعة من العروض في سيتي سنتر ديرة ودبي بايك. وتعليقاً على مشاركته، قال: ((كفنّان هيب هوب عربي، تمثل المشاركة في ((نغمات دبي)) تجربة رائعة وفريدة.

((مارياتشي كويتزا))

ومن العروض المميزة التي تنتظر زوار مهرجان دبي للتسوق ضمن فعاليات ((نغمات دبي)) عرض فرقة المارياتشي المكسيكية ((مارياتشي كويتزا)). وقال عضو الفرقة المغني ((موريتسيو سيرفانتيس)): بالنسبة لي، التواجد في دبي سعادة في حد ذاته، وشرف لي أن أعرض لمحة من ثقافتنا في عدد من أهم الوجهات في المدينة.

وبدوره، قال عازف الكمان ((جيوفاني فلوريس)) في الفرقة: تمثل المشاركة فرصة للتواصل مع الجمهور متعدد الثقافات في دولة الإمارات من خلال موسيقانا، ونتطلع لتقديم أروع أغانينا اللاتينية وثقافتنا المكسيكية.

وتشارك فرقة ((ذا إليداس)) المؤلفة من الأختين الشابتين الاسكتلنديتين((فينيس)) و((بيل))، وستقدمان أغاني فلكلورية مليئة بالعواطف والمشاعر. وقالتا: نكون سعيدتين دائماً بالعزف أمام جماهير جديدة، وفي مواقع جديدة، وتمثل ((نغمات دبي)) فرصة مثالية لنا لتقديم أغانينا.

الصوت العاطفي

أما المغني وكاتب الأغاني الفلكلورية، ((لابورت ديسي)) والذي يشتهر بصوته العاطفي المؤثر، فقال: ستتيح مشاركتي في ((نغمات دبي)) التواصل مع جمهور متنوع وعزف الموسيقى في أماكن مختلفة في دبي، ما أراه فرصة مميزة للغاية.

وسيقدم الفنان إبراهيم تاج الدين أداءً موسيقياً فريداً باستخدام الفولت ريكوردر والبيت بوكس في عدد من معالم المدينة. وقال: تسرني المشاركة في فعالية ((نغمات دبي)) بسبب أجوائها النابضة بالحياة، فهي منصة فريدة تتيح لي عرض موسيقاي على مستوى عالمي، كما تتيح مشاركة شغفي بالموسيقى والتعاون مع زملائي الفنانين الموهوبين.