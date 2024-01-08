محمد بن راشد: نوابغ العرب فخر لمجتمعاتنا وقدوة لأجيالنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نوابغ العرب المتميزين في مختلف الميادين حازوا احترام العالم بفضل ما قدموه من معارف وأبحاث وإبداعات وابتكارات واختراعات ارتقت بحياة الإنسان، وهم فخر لمجتمعاتنا وقدوة لأجيالنا الصاعدة، وذخر لمنطقتنا لاستئناف ومضاعفة وتسريع مساهمتها الإيجابية والفاعلة والمؤثرة في مسارات الحضارة الإنسانية كافة.

جاء ذلك فيما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «متحف المستقبل» بدبي، الفائزين الستة بالدورة الأولى من جوائز مبادرة «نوابغ العرب»، الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول العربية الفذة ذات الإسهامات الاستثنائية والمتميزة في مسارات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والتصميم والثقافة والإبداع.

وأعلن سموه إطلاق مركز علمي دائم فيما وجّه بتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كرّمنا اليوم نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد.. في متحف المستقبل.. المركز الحضاري المعرفي الجديد في المنطقة.. علماء وباحثون ومفكرون نفتخر بهم ونفاخر بهم العالم خرجوا من منطقتنا.. المنطقة التي كانت أساس الحضارة الإنسانية.. وبجهود أبنائها المخلصين تستأنف مسيرتها الحضارية بإذن الله».

وأضاف سموه: «‏فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون».

‏وقال سموه: «وأعلنا اليوم إطلاق مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دائم».

كما قال سموه: «نتفاءل بالمستقبل كلما رأينا حب الأجيال للعلم والعلماء».

وشهد فعالية تكريم نوابغ العرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، وعدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

6 قامات في 6 فئات

وكرمت فعالية «نوابغ العرب» لدورة عام 2023 ست قامات في ست فئات، وهم الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون.

دعم

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»: إن «نوابغ العرب»، الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت بمثابة «نوبل العرب»، تواصل بدعم لا محدود من مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن الكفاءات العربية الأكثر تأثيراً في أهم المجالات لإبراز إبداعاتها والاحتفاء بإنجازاتها وتسليط الضوء على مشاركتها النوعية في استئناف المساهمة العربية في الحضارة العالمية.

وأضاف معاليه أن مبادرة «نوابغ العرب» تعطي العقول العربية حقها في التكريم، وتعرّف الجمهور العربي والعالمي بإنجازات عربية متميزة، في تخصصات الطب والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والعمارة والتصميم والفنون والآداب.

وأكد معاليه الدور الريادي لـ«نوابغ العرب» كنماذج يحتذى بها وقدوة لأجيال المستقبل الطامحة إلى التميز. كما أشاد بالدور المحوري لكل من أسهم في تقديم آلاف الترشيحات للجائزة، من أفراد ومؤسسات، وجهود شركاء الجائزة وفرق عملها ولجان التحكيم الذين عملوا معاً بروح الفريق الواحد وفق معايير المهنية والاحترافية والشفافية في مراحل الفرز والتقييم كافة.

وقال معاليه خلال حفل التكريم: يسرني أن أعلن عن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء مركز نوابغ العرب البحثي ضمن متحف المستقبل ليكون ذراعاً بحثياً وعلمياً ومعرفياً، داعماً للأبحاث والعلوم والمعارف والعلماء في وطننا العربي، كما يسرني أن أعلن عن توجيهات سموه بتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث الجديدة في العالم العربي، وتعزيز البصمة العلمية لأبناء العرب في مسيرة المعرفة والبشرية.

وتحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصبحت بمثابة «نوبل العرب»، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر. وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم. وتهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوارهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وتقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للمبدعين العرب، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.





6 «نوابغ»

ــ الدكتور هاني نجم عن فئة الطب

ــ البروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا

ــ الدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد

ــ البروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية

ــ المعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم

ــ البروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون





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