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رجل الأعمال الهندي غوتام أداني يستعيد لقب أكبر أثرياء آسيا

1/5/2024 10:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني اليوم الجمعة صدارة أثرياء آسيا بحسب تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات في العالم، بعد سنة على هبوط أسهم مجموعته في البورصة إثر مزاعم بالاحتيال.

وازدادت ثروة أداني بحوالي 7,7 مليارات دولار هذا الأسبوع لتبلغ 97,6 مليارا، متخطية ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني، بحسب مؤشر بلومبرغ.

وبات الرجلان يحتلان المركزين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي في تصنيف بلومبرغ لأكبر أثرياء العالم.

وخسرت مجموعته العائلية "أداني" أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها في البورصة بعد نشر تقرير لشركة الأبحاث الأمريكية حول الاستثمارات "هيندنبرغ ريسيرتش"، اتهمه بالقيام بعمليات احتيال "فاضحة".

وجاء في التقرير أن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرا إلى أن "هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات".

ونفى التكتل تلك الاتهامات مستنكرا هجوما "مغرضا" للمساس بسمعته.

وعلى الصعيد الشخصي، خسر أداني حوالي 80 مليار دولار من ثروته الخاصة، بعدما كان في يناير 2023 لا يزال في المرتبة الثالثة لكبار أثرياء العالم خلف الأمريكي إيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو وعائلته، بحسب تصنيف مؤسسة فوربس.

ومع تراجع اهتمام الرأي العام بالفضيحة، تمكن مؤسس مجموعة أداني وشركته من تعويض قسم من خسائرهما.

وحققت أسهم شركات مجموعة أداني هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا بعدما رفضت المحكمة العليا الهندية طلبا بتوسيع التحقيق في مزاعم شركة "هيندرنبرغ"، معتبرة أن التحقيقات التي أجرتها سلطات ضبط الأسواق كافية.


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