فيصل بلهول: «شارك تانك دبي» مصدر إلهام لرواد الأعمال

ما إن فتحت ((دبي للإعلام)) أبواب برنامج ((شارك تانك دبي))، أمام رواد الأعمال الشباب، حتى أطلت في ميادينه عشرات المشاريع التي تحمل بين طياتها أفكاراً مبتكرة، وقصص نجاح ملهمة، استطاعت أن تلفت انتباه رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي فيصل بلهول نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الذي سعى من خلال البرنامج الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، على تقديم خبرته ومعرفته العالية في طرق الاستثمار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم، ليعكس ذلك حرصه على دعمهم وتمكينهم من النجاح، وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، حيث أكد بلهول في حوار خاص مع ((البيان)) ، أن البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس، في تمام الساعة 10:30 ليلاً، يمثل مصدر إلهام ودافعاً قوياً لأصحاب المشاريع للتعريف بأفكارهم، مشيراً إلى أن ((شارك تانك دبي))، يتناغم مع رؤى إمارة دبي، التي أكد أنها ((أرض الفرص والأمنيات))، ويسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

إلهام

وفي هذا الصدد، يقول فيصل بلهول: ((يشكل برنامج ((شارك تانك دبي))، مصدر إلهام لرواد الأعمال والمستثمرين، على حد سواء، ومن خلاله يمكن اكتشاف العديد من الأفكار المبتكرة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب التعرف إلى مجموعة من رواد الأعمال الجدد، واستكشاف إمكاناتهم وطرق تفكيرهم ونظرتهم وتعاملهم مع السوق، ومعرفة حدود طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وطبيعة احتياجاتهم لتحقيق النجاح))، مشيراً إلى أن دبي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار ورواد الأعمال.

وأضاف: ((تمتاز دبي بإمكاناتها وقدراتها وبامتلاكها بنية تحتية قوية قادرة على مساعدة المستثمرين ورواد الأعمال، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وهو ما جعلها أرضاً خصبة للفرص، وبتقديري أن معظم رواد الأعمال المشاركين في البرنامج، قد اختاروا دبي لإيمانهم بإمكانية تحقيق النجاح فيها، بسبب ارتفاع مستوى الأمان فيها، ونوعية التسهيلات التي تقدمها لأي مستثمر ورائد أعمال، وانفتاحها على العالم، وتنوعها الاجتماعي والثقافي، وأعتقد أنه يمكن اكتشاف ذلك من خلال تفاصيل برنامج ((شارك تانك دبي))، والفرص التي يمنحها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)).

ويرى رائد الأعمال والمستثمر فيصل بلهول، أن فكرة برنامج ((شارك تانك)) ممتازة، ويقول إنها حظيت بقبول عالمي واسع، ما جعله من أنجح البرامج التلفزيونية عالمياً، كما أن فكرته تتناغم مع رؤى إمارة دبي، التي تعد أرض الفرص والأمنيات، لا سيما أن عرضه على شاشة تلفزيون دبي، جاء بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها الإمارة، وسعيها لأن تكون وجهة عالمية جاذبة لريادة الأعمال والعيش والعمل والترفيه.

مشاريع

وحول تقييمه لنوعية المشاريع والأفكار التي عرضت في البرنامج، يقول بلهول: بشكل عام، تعتبر نوعية المشاريع التي عرضت في برنامج ((شارك تانك دبي)) جيدة، ونظراً لحداثة البرنامج في دبي، أعتقد أنه لم يكن لدى جميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلمام كامل بطبيعته ونوعية فكرته، وأتوقع أن تكون النسخة المقبلة منه أفضل، وأن تكون بجودة أعلى، من حيث نوعية الفرص والمشاريع والمشاركين أيضاً.

وحول طبيعة المعايير التي يعتمد عليها في تقييم المشاريع المشاركة في البرنامج، قال بلهول: المعايير التي أستند إليها أنا شخصياً، وأي مستثمر في تقييم المشاريع، تكون عادة موزعة على أكثر من جانب، على رأسها جودة الفكرة، وإلمام صاحب المشروع بالفكرة وخبرته، ومدى امتلاكه للمقومات التي تمكّن المشروع من النجاح، إلى جانب التركيز على العنصر البشري، الذي أعتبره من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها.

كما أتطلع أيضاً إلى حجم السوق الذي يسعى صاحب المشروع الاستثمار فيه، فكلما كان حجمه أكبر، زادت فرص نجاح ونمو المشروع. وهناك أيضاً معيار تميز فكرة المشروع، مقارنة مع الأفكار الموجودة والمنافسة، ورغم أنها لا تشكل حيزاً كبيراً ضمن اختياراتي، إلا أنها تظل نقطة مهمة في تحديد قدرة المشروع على النجاح، لأنه يمكن للآخرين في بعض الأحيان تقليد الفكرة أو تطويرها، خاصة إذا لم يكن لدى رائد الأعمال الكفاءة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ المشروع بشكل جيد.

تأثير

وحول تأثير برنامج ((شارك تانك دبي)) في رواد الأعمال من الأجيال القادمة، يؤكد بلهول أن البرنامج يشكل مصدر إلهام، ويقول: ((برنامج ((شارك تانك دبي))، يجب أن يكون مصدر إلهام ودافعاً قوياً لأصحاب المشاريع، فمن خلاله يمكنهم متابعة كيف يمكن لبعض رواد الأعمال تحقيق أحلامهم، وسيكتشفون مدى قدرتهم على طرح الأفكار النوعية، وكيف تتم دراسة وتقديم المشاريع بشكل جيد، وأهمية المثابرة في تحقيق الأحلام، فضلاً عن ذلك، يمكن لرواد الأعمال اكتشاف أسرار نجاح بعض المشاريع وأسباب فشلها، والتعلم من الأخطاء، ما يحفزهم على تقديم الأفضل، ولذلك أتوقع أن يحقق البرنامج أصداء جيدة، وأن يكون له آثار إيجابية عالية في قطاع ريادة الأعمال، وتأسيس المشاريع في دبي)).

وحول تقييم حجم ونوعية الاتفاقيات التي قام بعقدها خلال البرنامج، يذكر بلهول: ((حجم الاتفاقيات والصفقات التي تم إبرامها خلال البرنامج كانت جيدة جيداً، ومقارنة مع النسخة العالمية من البرنامج، فهي تعتبر أعلى من المتوسط، وقد لمسنا في بعض المشاريع مقومات إيجابية، رغم وجود نقص ما فيها، وهو ما يبرز أهمية البرنامج الذي سعينا من خلاله إلى دعم رواد الأعمال، وتحفيزهم على تخطي بعض التحديات التي تواجههم، وتفادي الأخطاء التي رأيناها خلال فترة العرض، وبشكل عام، أعتقد أن الصفقات كانت ممتازة جداً، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نتائج مميزة من خلال هذه الشراكات)).

أهداف

وفي تقييمه لمساهمة برنامج ((شارك تانك دبي)) في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33، قال بلهول: ((تمتاز أجندة دبي الاقتصادية D33 بأهدافها النوعية، وهي تتناغم مع إمكانات دبي، وتعكس قدرتها على تحقيق النجاح، وبتقديري أن ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لتأسيس المشاريع، تمثل عناصر رئيسة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبالتالي، كافة المبادرات التي تسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، تمكن دبي من استقطاب أفضل الكفاءات البشرية من شتى أنحاء العالم، واختيارهم لدبي لأن تكون منصة لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم، بلا شك، يسهم في تحقيق مستهدفات D33)).

مسيرة حافلة

يجدر بالذكر أن مسيرة فيصل بلهول تتميز بكونها مسيرة مهنية طويلة ناجحة، أهلته ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وذلك بالإضافة إلى كونه عضواً في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، وفي عام 2007 تم تكريمه من قبل ((أريبيان بزنس)) كونه واحداً من أفضل 100 مدير تنفيذي في منطقة الخليج.

ويعد فيصل بلهول، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس هندسة التصنيع في جامعة بوسطن، وأتم بعد ذلك برنامج القيادة التنفيذية العليا في جامعة هارفارد، نموذجاً ملهماً لرواد الأعمال، فهو مؤسس شركة ((إثمار كابيتال بارتنرز))، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارتها، كما أسس ((أمانات القابضة))، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المتكاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارتها، كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة عدد من مجموعات الأعمال والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة في الدولة، ومجلس المدارس الخاصة في الإمارات، ومجموعة أعمال الأدوية،ومعدات الرعاية الصحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI)، وعمل سابقاً كعضو مجلس إدارة في شركة ((النور)) للرعاية الصحية، التي تم إدراجها في بورصة لندن كونها إحدى أكبر 250 شركة.

80 رائد أعمال

يشار إلى أن الموسم الأول من برنامج ((شارك تانك دبي)) نجح في استقطاب أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، وكان البرنامج قد عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم، بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.