مصادر فلسطينية تؤكد أنه للتنقيب عن الآثار: الاحتلال يدعي العثور على نفق غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- نفت مصادر أمنية فلسطينية الأنباء الاسرائيلية الني ادعت العثور على نفق في أحد بلدات غرب الخليل والذي ادعت فيه انه يسير باتجاه احد المستوطنات القريبة.
وادعت مصادر عبرية اعلامية في تقارير لها نقلا عن جيش الاحتلال قوله ادعائه العثور على نفق في أراضي بلدة ترقوميا باتجاه مستوطنة تيلم غرب مدينة الخليل.
وقال ضابط إسرائيلي في احد الفيديوهات التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية انه وفي اطار مهمة لمتابعة البناء الفلسطيني الغير مرخص كما قال تم اكتشاف النفق الذي يتضمن غرفا ومسارات ادعى الاحتلال انها تشبه انفاق حماس في غزة.
مصادر امنية فلسطينية اكدت نفيها للادعاءات الاسرائيلية واكدت ان هذه الادعاءات الاسرائيلية غير صحيحة موضحة ان ما تحدثت به إسرائيل هو عبارة عن مغارات متلاصقة ومتداخلة.
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