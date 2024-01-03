مصادر فلسطينية تؤكد أنه للتنقيب عن الآثار: الاحتلال يدعي العثور على نفق غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- نفت مصادر أمنية فلسطينية الأنباء الاسرائيلية الني ادعت العثور على نفق في أحد بلدات غرب الخليل والذي ادعت فيه انه يسير باتجاه احد المستوطنات القريبة.

وادعت مصادر عبرية اعلامية في تقارير لها نقلا عن جيش الاحتلال قوله ادعائه العثور على نفق في أراضي بلدة ترقوميا باتجاه مستوطنة تيلم غرب مدينة الخليل.

وقال ضابط إسرائيلي في احد الفيديوهات التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية انه وفي اطار مهمة لمتابعة البناء الفلسطيني الغير مرخص كما قال تم اكتشاف النفق الذي يتضمن غرفا ومسارات ادعى الاحتلال انها تشبه انفاق حماس في غزة.

مصادر امنية فلسطينية اكدت نفيها للادعاءات الاسرائيلية واكدت ان هذه الادعاءات الاسرائيلية غير صحيحة موضحة ان ما تحدثت به إسرائيل هو عبارة عن مغارات متلاصقة ومتداخلة.