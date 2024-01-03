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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 56 سنتا ليبلغ 12ر80 دولار

1/3/2024 4:32:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 12ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 56ر79 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 15ر1 دولار ليبلغ 89ر75 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر1 دولار ليبلغ 38ر70 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN03012024000071011013ID1107679723

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