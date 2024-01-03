سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 56 سنتا ليبلغ 12ر80 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 12ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 56ر79 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 15ر1 دولار ليبلغ 89ر75 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر1 دولار ليبلغ 38ر70 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
MENAFN03012024000071011013ID1107679723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.