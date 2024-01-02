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تعرّف على أسماء الشهداء بعملية الاغتيال في بيروت

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أسماء الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في لبنان، مساء اليوم، ومن بينهم القائد صالح العاروري.
وبينت أن الشهداء الـ 7 هم :
- الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري
- القائد بالقسام سمير فندي
- القائد بالقسام عزام الأقرع
- الشهيد محمود زكي شاهين
- الشهيد محمد الريس
- الشهيد محمد بشاشة
- الشهيد أحمد حمود
ونفذت قوات الاحتلال عملية الاغتيال، بعد أن قصفت مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت بصاروخين عبر مسيرة.


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