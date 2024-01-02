تعرّف على أسماء الشهداء بعملية الاغتيال في بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أسماء الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في لبنان، مساء اليوم، ومن بينهم القائد صالح العاروري.
وبينت أن الشهداء الـ 7 هم :
- الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري
- القائد بالقسام سمير فندي
- القائد بالقسام عزام الأقرع
- الشهيد محمود زكي شاهين
- الشهيد محمد الريس
- الشهيد محمد بشاشة
- الشهيد أحمد حمود
ونفذت قوات الاحتلال عملية الاغتيال، بعد أن قصفت مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت بصاروخين عبر مسيرة.
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