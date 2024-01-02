سعادة سعود سالم المزروعي: موازنة 2024 تؤكد القوة الاقتصادية للشارقة وتركيزها على صناعة المستقبل

(MENAFN
- Misbar Communications) قال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة 2023، تؤكد القوة الاقتصادية للشارقة وتركيزها على صناعة المستقبل كما تعكس التزام الإمارة بالمضي قدماً في مسيرة التنمية والاستثمار ومواصلة النهضة الحضارية والتنموية، وخصوصاً أنها الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة وتعد خارطة طريق توجيهية، تُمكّن الجهات الحكومية من تحقيق إنجازاتها التي تجسد أهدافها الاستراتيجية في جميع القطاعات وفق أولويات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وتستهدف في الوقت ذاته رفع مستويات المعيشة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة".
وأشار سعادة سعود المزروعي إلى أن الموازنة تظهر متانة الوضع المالي للإمارة وقدرتها على تحقيق التقدم وترسيخ الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها على مدى أكثر من خمسين عاماً، إذ أنها تأتي ضمن إطار سياسات مالية منضبطة، لتحقيق التوازن في دعم جميع القطاعات الحيوية مع التركيز على خطط ومشروعات تعزز البنية التحتية وتدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في دعم القدرات التنافسية للإمارة، وجعلهاً مركزاً عالمياً للمستثمرين، مؤكداً حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تحقيق الاستثمار الأمثل للموازنة من خلال تنفيذ خططها التنموية، ومواصلة جهودها في تعزيز المناخ الاقتصادي للإمارة وتشجيع الاستثمارات وتوسيع شبكة العلاقات مع مجتمعات الأعمال الخارجية".
MENAFN02012024006976014991ID1107676835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.