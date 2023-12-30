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تيسير أبو طعيمة.. المقاوم الذي استشهد وهو ساجد (فيديو)

12/30/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو مصور لأحد المقاومين الفلسطينيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو يسجد بعد إصابة خطيرة تعرض لها.
واللقطات المتداولة، عرضتها القناة الـ14 الإسرائيلية يوم الخميس، حيث كانت طائرة مسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم الذي تلقى إصابة خطرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة.

وعرف اليوم السبت، أن الشهيد هو المجاهد (تيسير أبو طعمية) وهو إمام مسجد في خان يونس وحافظ لكتاب الله تعالى.




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