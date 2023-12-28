صدور عدد خاص من مجلة الحرس الوطني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر الحرس الوطني عددا خاصا من مجلة «الحرس الوطني» تضمن مناقب ومآثر سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وقال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في كلمة العدد «رحل القائد الإنسان.. أميرنا والد الجميع رمز العطاء والتواضع والتسامح حضرة صاحب السمو أمير البلاد، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، تاركا خلفه سيرة عطرة تظل شاهدة على مآثره ومناقبه ليس في الكويت فحسب، بل في كل بقعة من بقاع العالم، فالجميع يشهد لسموه، رحمه الله، بأنه كان حريصا على وحدة الصف ولم الشمل، داعيا للخير والتسامح والصلاح والفلاح ومد يد العون للجميع».
وأضاف «عزاؤنا في رحيل سموه، أن من تولى مقاليد الحكم في البلاد، خلفا لسموه هو صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ليكون خير خلف لخير سلف، فمسيرة سموه، في كل موقع تولى مسؤوليته، ومن بينها منصب نائب رئيس الحرس الوطني زاخرة بالخير والعطاء والإنجاز، ونسأل الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد في قيادة سفينة البلاد، فسموه نعم القائد والقدوة، صاحب بصمات مضيئة في تاريخ الحرس الوطني الذي شهد في عهد سموه عندما كان نائبا لرئيس الحرس الوطني إنجازات خالدة في المجالات العسكرية والإدارية والفنية».
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