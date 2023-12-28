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صدور عدد خاص من مجلة الحرس الوطني

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الحرس الوطني عددا خاصا من مجلة «الحرس الوطني» تضمن مناقب ومآثر سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وقال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في كلمة العدد «رحل القائد الإنسان.. أميرنا والد الجميع رمز العطاء والتواضع والتسامح حضرة صاحب السمو أمير البلاد، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، تاركا خلفه سيرة عطرة تظل شاهدة على مآثره ومناقبه ليس في الكويت فحسب، بل في كل بقعة من بقاع العالم، فالجميع يشهد لسموه، رحمه الله، بأنه كان حريصا على وحدة الصف ولم الشمل، داعيا للخير والتسامح والصلاح والفلاح ومد يد العون للجميع».
وأضاف «عزاؤنا في رحيل سموه، أن من تولى مقاليد الحكم في البلاد، خلفا لسموه هو صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ليكون خير خلف لخير سلف، فمسيرة سموه، في كل موقع تولى مسؤوليته، ومن بينها منصب نائب رئيس الحرس الوطني زاخرة بالخير والعطاء والإنجاز، ونسأل الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد في قيادة سفينة البلاد، فسموه نعم القائد والقدوة، صاحب بصمات مضيئة في تاريخ الحرس الوطني الذي شهد في عهد سموه عندما كان نائبا لرئيس الحرس الوطني إنجازات خالدة في المجالات العسكرية والإدارية والفنية».

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