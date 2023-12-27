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نتنياهو يسير بعكس التيار العالمي ويتوعد بحرب طويلة في غزة

12/27/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بات العالم أجمع يدرك لماذا يتوعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصرار بأن تكون الحرب على غزة طويلة الأمد، ويعلم قادة العالم أنها الضمانة الوحيدة لبقائه على كرسي الرئاسة .
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن العالم يتطلع إلى إرساء هدنة في قطاع غزة، في حين يتوعد الاحتلال بمواصلة القتال.
وأشارت في تقرير إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا إلى هدنة إنسانية "عاجلة وممتدة" في غزة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، في حين تقول الولايات المتحدة -التي تعد "أفضل أصدقاء الاحتلال- إنها تريد من حليفتها الانتقال من مرحلة القصف الجوي الذي يسوي المباني السكنية بالأرض، إلى تنفيذ عمليات تستهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدقة أكثر.
لكن نتنياهو والقادة العسكريين أعلنوا، في الآونة الأخيرة، أن وتيرة العنف التي يخوضون بها الحرب وهي من أكثر الحروب تدميرا على الإطلاق في هذا القرن، سوف تستمر وتشتد، حسبما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية.
وقد تسببت الغارات الجوية الصهيونية منذ عشية عيد الميلاد في إصابة واستشهاد مئات الفلسطينيين، العديد منهم في مخيمات اللاجئين، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين والدوليين. وقتل 19 جنديا من الاحتلال في القتال مع عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأربعة الماضية، في واحدة من أكثر المعارك دموية بالنسبة للاحتلال منذ أن بدأت حملتها التي تقول إنها تهدف للقضاء على حركة حماس.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن المستشفيات القليلة التي ما تزال تقدم خدماتها العلاجية في غزة تعمل فوق طاقتها.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في تصريحات نشرها حزب الليكود الذي ينتمي إليه، أنهم سيعملون على "توسيع نطاق القتال في الأيام المقبلة، وستكون هذه معركة طويلة .
وكان نتنياهو قد كتب مقالا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الاثنين الماضي صرح فيه بأن حرب غزة ستنتهي عندما ينتصر وليس قبل ذلك. وقال "لا بد من تدمير حماس، ولا بد من نزع سلاح غزة، ويجب اجتثاث التطرف من المجتمع الفلسطيني".
وقال خلال الايام الماضية أكثر من محلل بمن فيهم خبراء في الكيان المحتل أن هدفي نتنياهو من استمرار الحرب من شبه المستحيل تحقيقهما، وبعضهم رأي أنه مهما طال أمد الحرب فلن يتم التمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية المتجذرة في القطاع، وبعضهم من الكيان المحتل أكد أن إصراره ينبع من رغبته في تجنب محاكم بعدة تهم فساد بانتظاره، بالإضافة الى تحقيق في إخفاقه في حماية مواطنيه بسبب "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في بلدات ما يسمى "غلاف غزة" في 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هاليفي، إنه "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الجذري لمنظمة "حماس"، سوى القتال المستمر والحازم، ونحن عازمون تماما" على تنفيذ ذلك.
وذكرت واشنطن بوست في تقريرها أن مسؤولا صهيونيا رفيعا ومستشارا مقربا لنتنياهو سافر إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعات مغلقة أول من أمس مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.-(وكالات)

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