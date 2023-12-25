شخصيات مسيحية أردنية: اقتصار الميلاد المجيد على الصلوات رسالة لنشر السلام والمحبّة بالعالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا) محمد القرعان- أكدت شخصيات دينية وسياسية مسيحية، أن قرار مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع أشكال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، ومنها (البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال، وأشكال التزيين الميلادية)، جاء رسالة لنشر السلام والمحبة من الأردن وفلسطين في أرجاء العالم، احتراما للضحايا الأبرياء ودماء الشهداء الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.

وقالوا إن الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هو رمز ديني لنشر المحبة والسلام في كل أنحاء العالم رغم الآلام والأوجاع والفقد والحرمان والإحباط التي نشعر به.

واستنكروا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي الغاشم من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الاخلاقية والدولية، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشادوا بالجهود الأردنية الدؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، محيين المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة.

وأشادوا بالتوجيهات الملكية السامية، بقيام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم الأحد، بتنفيذ إنزال جوي إغاثي لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.

ودعوا إلى تقدمة الكنائس ريعها لصالح قطاع غزة وأهله، وضرورة التبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس.

وقال رئيس وأمين عام كنيسة جماعات الله الأردنية، وعضو هيئة إدارية مجمع الكنائس الانجيلي الأردني القس ديفيد الريحاني، في مثل هذا اليوم المبارك، مناسبة عيد الميلاد المجيد، من كل عام يحتفل الأردنيون معا بهذه المناسبة السعيدة وتجتمع الاطفال في الحدائق العامة لإضاءة شجرة الميلاد، وتشارك الفرق الموسيقية الرسمية بعزف الموسيقى الوطنية ويتزين الأطفال بزي العيد، وترفع الأناشيد الوطنية والترانيم التي تعبر عن بهجتها بالعيد ويتبادل الجميع عبارات التهنئة فرحها بيوم الميلاد المجيد، أما اليوم فعيد الميلاد المجيد بدون بهجة ولا سلام.

وتساءل الريحاني قائلًا: "كيف نحتفل ومشاعرنا مغمورة حزنا بما يجري من عدوان غاشم على الأهل في غزة؟"، مشيرًا إلى ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته الرسمية، على

منصة "إكس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن ما قاله سيد البلاد يعبر عن شعورنا جميعا؛ فنحن في الأردن نقف مع إخواننا في الأراضي المقدسة وعلينا جميعا، أن نرسل رسالة واضحة إلى العالم، كنائس ومجتمعات وحكومات، بالاستماع إلى مرجعيتنا الوحيدة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية، على المقدسات المسيحية والإسلامية، وهو صوت الحكمة وصوت الحق والعدل للوصول للسلام الحقيقي في عموم فلسطين.

كان جلالته كتب في منصة "إكس" أمس الأحد، "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم".

وأكد الريحاني دعم المسيحيين في الأردن، لمواقف جلالة الملك في كل ما يتعلق بالأوضاع الراهنة والمستقبلية في المنطقة التي تتعرض لخطر الانفجار، كنتيجة مباشرة للعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، بشكل عام، وعلى أهلنا في قطاع غزة .

وقال الريحاني، "إن الأردن دفع الثمن الغالي نتيجة الحروب التي اندلعت في الدول الشقيقة المجاورة، والآن غزة تنزف، وقيادتنا الهاشمية تبذل كل جهد لدعم الأهل في غزة، وتعمل رغم كل التحديات لحماية ورعاية وخدمة الأردنيين وكل من يلجأ ويقيم على أرض الوطن الغالي، مضيفًا: "كلنا رجاء أن يقف العدوان على أهلنا في غزه ويتحقق السلام في منطقتنا، متمنين أن نحتفل جميعًا في يوم الميلاد المجيد، وكل أهلنا ينعمون بالسلام."

وقال عضو مجلس الأعيان جميل النمري، إن العيد هذا العام جاء مختلفا تماما ومقتصرا على بعض الشعائر الدينية تضامنا مع الأهل في غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من مسلمين ومسيحيين.

وأضاف أن قيام القوات المسلحة الأردنية، بتنفيذ إنزال جوي عشية عيد الميلاد، جاء استشعارا بمعاناة الفلسطينيين، ولمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة، ومثلت هذه المساعدات الإنسانية الأردن في هذه المناسبة، مقابل إطلاق الصواريخ وإنزال المتفجرات من طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى والدمار.

وأشار النمري إلى أن جميع الأردنيين، مسيحيين ومسلمين يعيشون بعمق هذه الكارثة، بألم وحزن وغضب وقد عبّر عن ذلك الأردن في مواقفه السياسية، ومن خلال جميع المنابر الدولية والأممية المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تفرق بين مسجد أو كنيسة فقد نالت دور العبادة ما نالته من تدمير واستهداف وقتل.

وأضاف "أن هذا الصباح كانت في كنائس الأردن صلوات لأجل أهلنا في غزة، مؤكدا أن التحام القيادة الأردنية مع المواقف الشعبية، مثلت أعظم المواقف الإنسانية والأخلاقية من أجل أهلنا في فلسطين وخاصة غزة.

القنصل الفخري الأردني لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع، بدوره، أكد أن الإنزال الجوي الأردني السابع جاء رسالة تضامنية مع المسيحيين في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستعر، والحرب التي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد، قائلًا "إن جلالة الملك أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، الأربعاء الماضي، أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة، وسيستمر بدعم الأشقاء في غزة، كما سيقف الأردن إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يخفف عنهم جرّاء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة."

ودعا وزير النقل الاسبق المهندس مالك حداد إلى تحويل جميع تكاليف أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية إلى دعم الأهل في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأكد أن إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، ليس موقفًا غريبًا في الأردن؛ فقد تم إلغاء أعياد سابقة للمسيحيين تضامنا مع أحداث محلية وعربية، مبينا أننا في الأردن وفلسطين كلنا إخوة مسيحيين ومسلمين، ومصابنا واحد، ولا سيما في ظل ما يتعرض له الأشقاء هناك من تنكيل وتدمير وإبادة جماعية بحق الإنسانية على يد دولة الاحتلال ومعاونيها.

كما اكد الدكتور فهمي ابوالليل أن إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد، ومظاهرها، تؤكد أننا جسد واحد مع أشقائنا الفلسطينيين، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون هناك احتفالات وغزة جريحة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل للوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة."

وكان مجلس رؤساء الكنائس، أعلن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام ومنها، البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية، تضمامنا مع غزة وعموم فلسطين.

وطالب رئيس طائفة الكنيسة المعمدانية في الأردن الدكتور القس نبيه عباسي المجتمع الدولي وحكوماته بالاستماع إلى صوت الحكمة، التي يمثلها جلالة الملك عبدالله الثاني في إحقاق الحق والعدل في عموم فلسطين.

وأكد أهمية احترام إنسانية الإنسان الفلسطيني، وحقه في العيش بأمان وسلام على ترابه الشرعي، دبون انتقاص لهذا الحق بالقتل أو التنكيل أو التهجير.

وقال القس عباسي، إن مواقف جلالة الملك الداعية إلى ضرورة المحافظة على الأمن والسلم العالمي، تجعلنا أمام مسؤولية روحية وأخلاقية ان ندعو كنائسنا في العالم إلى تبني مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جهود الدولة الأردنية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بالإنزال الذي نفذه الجيش الأردني وبتوجيهات ملكية للمساعدات الطبية والإنسانية على إخوتنا في ساحة كنيسة القديس برفيريوس في شمالي قطاع غزة، مشيرًا إلى جهود الأردن التي تكللت بالنجاح بفتح معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإغاثية لقطاع غزة المكلوم، وواجبنا في حلنا وترحالنا أن ننقل صورة الأردن المشرقة الى العالم أجمع.

وأضاف: أن هذا العيد هو الاحتفال بميلاد سيد السلام يسوع المسيح ولكنه الأصعب على الكنيسة خلال العقود الأخيرة، كما أن الكنائس بلا مراسم احتفالية ولا زينه ولا بهجة.

--(بترا)

م ق/م د/ح أ

25/12/2023 18:04:19