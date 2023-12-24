45 عامًا على فيلم رحلة النسيان بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحى

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الإثنين، 45 عامًا على فيلم "رحلة النسيان"، حيث عرض لأول مرة في 25 ديسمبر 1978، والفيلم جمع النجمة محمود ياسين والنجمة نجلاء فتح ، حيث يعد استكمالاًَ للأعمال الفنية التى جمعت الثنائى خلال مشوارهما السينمائى.

وقدما معًا أكثر من 20 فيلمًا عبر وكانا ثنائيًا رومانسيًا ناجحًا على الشاشة شارك الثنائي بطولة عدة أفلام مابين الرومانسية والاجتماعية خلال فترة السبعينات والثمانينات منها: سنة أولى حب، والعاطفة والجسد، واذكريني، ورحلة النسيان، وسونيا والمجنون، وحب أحلى من حب، وأنف وثلاث عيون، ولا يامن كنت حبيبي، والشريدة، وامرأة مقاتلة، ومدافن مدفونة للإيجار، وشباب يحترق، و حب وكبرياء.

ورحلة النسيان بطولة نجلاء فتحى، محمود ياسين، وهويدا وعمر الحريرى، إنعام سالوسة، أسامة عباس، فاروق يوسف، قصة الكاتب موسى صبرى وسيناريو وحوار أحمد صالح، وإخراج أحمد يحيى.

يدور الفيلم فى إطار رومانسى حول الشاب محمود الذى يتعرض لفسخ خطوبته من حبيبته ميرفت لظروفه المادية الصعبة، ويضطر للسفر إلى دول الخليج وهناك يصبح كاتبا مشهورا ويعود إلى مصر ويتعرف على أرملة الشهيد صلاح ويحاول الاقتراب منها، إلا أنها ترفض وتسافر إلى الخارج، يذهب وراءها ويخبرها بحبه وتتوالى الأحداث.