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صور - ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان وانعدام مدى الرؤية

12/24/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف الضباب الكثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان ظهر اليوم الأحد مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة.
ومن جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الظهيرة بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
وتوقعت الأرصاد في نشرتها إن مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، وستكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وسجلت محطة رصد رأس منيف أعلى هطول مطري خلال الـ 48 ساعة الماضية لغاية الساعة الـ 9 صباحا اليوم وبنسبة 100 ملم وفق إدارة الأرصاد الجوية.










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