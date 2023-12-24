صور - ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان وانعدام مدى الرؤية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف الضباب الكثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان ظهر اليوم الأحد مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة.
ومن جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الظهيرة بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
وتوقعت الأرصاد في نشرتها إن مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، وستكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وسجلت محطة رصد رأس منيف أعلى هطول مطري خلال الـ 48 ساعة الماضية لغاية الساعة الـ 9 صباحا اليوم وبنسبة 100 ملم وفق إدارة الأرصاد الجوية.
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