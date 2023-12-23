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ألبانية تفوز بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2023

12/23/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬الألبانية‭ ‬دريتا‭ ‬زيري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الأرض‭ ‬2023‭. ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الهواء‮»‬‭ ‬الفلبينية‭ ‬إليانا‭ ‬أدوانا،‭ ‬وفازت‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬ممثلة‭ ‬فيتنام‭ ‬دو‭ ‬لان‭ ‬آنه،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬النار‮»‬‭ ‬كورا‭ ‬بليالولت‭ ‬من‭ ‬تايلاند‭. ‬ودخلت‭ ‬ممثلة‭ ‬روسيا‭ ‬داريا‭ ‬لوكونكينا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬الثماني‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمسابقة‭ ‬ستصبح‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الأرض‭ ‬2023‭ ‬سفيرة‭ ‬للحملات‭ ‬البيئية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتعتبر‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬مسابقات‭ ‬ملكات‭ ‬الجمال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‮»
‬و«ملكة‭ ‬جمال‭ ‬العالم‮»
‬و«ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

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