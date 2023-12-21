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ناسا تنشر صورة نادرة لهالة جليدية وكأنها مشهد من فيلم ((فروزن))

12/21/2023 8:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬لقطة‭ ‬لكنيسة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬فوسن‭ ‬في‭ ‬بافاريا‭ ‬الألمانية‭ ‬محاطة‭ ‬بهالات‭ ‬الجليد،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬نادرة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬بلورات‭ ‬الماء‭ ‬المتجمدة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭. ‬

واختارت‭ ‬الوكالة‭ ‬هذه‭ ‬الصورة،‭ ‬لموقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لصورة‭ ‬اليوم‭. ‬واعتبرتها‭ ‬صورة‭ ‬نادرة،‭ ‬لأنها‭ ‬التقطت‭ ‬هالات‭ ‬متعددة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬منطاد‭ ‬الهواء‭ ‬الساخن،‭ ‬تم‭ ‬تشبيهها‭ ‬بمشهد‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬فروزن‮»‬‭. ‬

ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬المشاهد‮»‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬العلم‭ ‬وراء‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬أقواس‭ ‬السماء‭ ‬غير‭ ‬العادية‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬التقاط‭ ‬مشهد‭ ‬الشتاء‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصور‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬باستيان‭ ‬فيرنر‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلتقط‭ ‬صورًا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الكنيسة،‭ ‬ونشره‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستغرام‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬مثالية‮»‬‭ ‬و«نادرة‭ ‬جدًّا‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أركض‭ ‬كالمجنون‭ ‬عبر‭ ‬الثلوج‭ ‬العميقة‭ ‬عندما‭ ‬لاحظت‭ ‬الضباب‭ ‬الجليدي‮»‬‭.‬

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