ناسا تنشر صورة نادرة لهالة جليدية وكأنها مشهد من فيلم ((فروزن))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت وكالة «ناسا» لقطة لكنيسة بالقرب من فوسن في بافاريا الألمانية محاطة بهالات الجليد، وهي ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء.
واختارت الوكالة هذه الصورة، لموقعها الإلكتروني لصورة اليوم. واعتبرتها صورة نادرة، لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة، بما في ذلك واحدة على شكل منطاد الهواء الساخن، تم تشبيهها بمشهد من فيلم «فروزن».
ووصفتها بأنها «أحد أعظم المشاهد»، ووصفت العلم وراء تشكيل «أقواس السماء غير العادية».
وتم التقاط مشهد الشتاء المثالي في وقت سابق من هذا الشهر من قبل المصور الألماني «باستيان فيرنر»، الذي كان يلتقط صورًا بالقرب من الكنيسة، ونشره على حسابه على موقع انستغرام ووصفه بأنه «فكرة مثالية» و«نادرة جدًّا».
وقال: «كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي».
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