صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين خلال نوفمبر، بعد إشارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الماضي إلى عدم مناقشة خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.27% إلى 476 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الخدمات المالية 0.7%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.16% إلى 7626 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.25% إلى 16691 نقطة، بينما استقر“كاك” الفرنسي عند 7573 نقطة.

وقال البنك المركزي الفرنسي في تقريره للتوقعات الفصلية الذي صدر اليوم، إن اقتصاد بلاده لن ينتعش إلا في عام 2025 عندما يعزز انخفاض التضخم القدرة الشرائية للمستهلكين، موضحاً ان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يتجه إلى النمو بنسبة 0.8% هذا العام.

ويقارن ذلك بتقديراته السابقة عند نمو بنسبة 0.9%، ويأتي انخفاض توقعات المركزي الفرنسي إثر ضعف النمو الفصلي في الربع الثالث، بينما يتوقع التقرير نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% في عام 2024، و1.3% في عام 2025، ثم 1.6% في العام التالي.





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