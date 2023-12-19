صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين خلال نوفمبر، بعد إشارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الماضي إلى عدم مناقشة خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.27% إلى 476 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الخدمات المالية 0.7%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.16% إلى 7626 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.25% إلى 16691 نقطة، بينما استقر“كاك” الفرنسي عند 7573 نقطة.
وقال البنك المركزي الفرنسي في تقريره للتوقعات الفصلية الذي صدر اليوم، إن اقتصاد بلاده لن ينتعش إلا في عام 2025 عندما يعزز انخفاض التضخم القدرة الشرائية للمستهلكين، موضحاً ان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يتجه إلى النمو بنسبة 0.8% هذا العام.
ويقارن ذلك بتقديراته السابقة عند نمو بنسبة 0.9%، ويأتي انخفاض توقعات المركزي الفرنسي إثر ضعف النمو الفصلي في الربع الثالث، بينما يتوقع التقرير نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% في عام 2024، و1.3% في عام 2025، ثم 1.6% في العام التالي.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624820
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