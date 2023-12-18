الاحتلال يغلق مداخل قرى وبلدات في رام الله ويمنع تنقل المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداخل قرى وبلدات في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى وبلدات رام الله، ومنعت حركة تنقل المواطنين، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، راس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.

وأشارت إلى أن الاحتلال نصب حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح، وحاجزا قرب قرية عين قينيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة روابي شمال رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكان عدد من مستعمري مستعمرة "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة، فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة، ما أدى إلى تضررها.



