الاحتلال يغلق مداخل قرى وبلدات في رام الله ويمنع تنقل المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداخل قرى وبلدات في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى وبلدات رام الله، ومنعت حركة تنقل المواطنين، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، راس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.
وأشارت إلى أن الاحتلال نصب حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح، وحاجزا قرب قرية عين قينيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة روابي شمال رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكان عدد من مستعمري مستعمرة "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة، فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة، ما أدى إلى تضررها.
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