حكاية راسبوتين الراهب الغامض .. دفع حياته ثمنًا لقربه من القيصر

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الراهب الغامض راسبوتي وهو واحد من أكثر الشخصيات الغامضة المثيرة للجدل ففي 16 ديسمبر من عام 1916 اجتمع عليه مجموعة من المتآمرين يتزعهم ضابط روسى يدعى يوسوبوف وأردوه قتيلاً في منزل الأخير وقد اختاروا لقتله حيلة وهو الذى تعرض للكثير من محاولات الاغتيال إذ أخبروه أن زوجة الضابط تريد أن تراه لأمر فحضر راسبوتين على الفور فوجد لمؤامرة تضرب شباكها بإيعاز من الأمير "فيليكس" فقد وضعوا له السم في الطعام والشراب ليتخلصوا منه لكونه واحد من المقربين للعائلة المالكة ومن أكثر الشخصيات تأثيرا على القرار الروسى.

وفي اليوم التالي بدأ التحقيق في سر اختفاء راسبوتين وتم تحديد القتلة بسرعة، ووضع الأمير"فيليكس" وأحد رفاقه تحت الإقامة الجبرية فورا، وبعد يوم من مقتله عثر على الجثة طافية في النهر، وتم تحديدها وكان الضحية الأولى وزير العدل الذي فصل لاتهامه بإعاقة التحقيق، ولكن بعد أسبوع من عملية القتل أمر القيصر بإيقاف التحقيق وغلق ملفه ومنع الإعلام من التحدث عن الموضوع، وأمر بنفي الأمير فيليكس، الذي اعترف بجريمته وشريكه.

ورغم كونه أميا إلا أنه انتقل إلى مدينة سانت بطرسبرج حيث عمل بمكر للدخول إلى القصر الملكي، حيث أنقذ ألكسي رومانوف ابن القيصر نيقولا الثاني من النزف حتى الموت حيث كان مصاباً بالناعور، وهو ما جعله مقربا لسنوات من العائلة المالكة وقد اشتهر بالسحر وبكونه صاحب تنبؤات كان القيصر الروسى عادة ما يأخذ بها.

راسبوتين الذى كان فلاحا تحول إلى راهب دون أن ينتمى إلى كنيسة معينة حظى بشهرة كبيرة بسبب إنقاذه ابن القيصر ووريثه الوحيد من مرض يسمى "عدم تخثر الدم الوراثي".

يقول سلامة موسى في كتاب الثورات عن راسبوتين : وفي مثل هذا البلاء يجن الضعفاء، فكان «القيصر» وزوجته يستشيران الكاهن النصاب «راسبوتين» ويؤثران رأيه على رأي الساسة والقادة، مع أن عقل هذا الكاهن الفلاح لم يكن يرتفع على عقول الضاربين بالودع والرمل في مصر!