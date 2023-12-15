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ترشيح علييف رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

12/15/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رشح حزب "يني أذربيجان" (أذربيجان الجديدة) الحاكم، رسميا رئيس الدولة الحالي إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وتم اتخاذ القرار الخاص بذلك، في اجتماع موسع لقيادة الحزب اليوم الجمعة.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير دورية في أذربيجان، في يوم 7 فبراير 2024.

روسيا اليوم

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