ترشيح علييف رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رشح حزب "يني أذربيجان" (أذربيجان الجديدة) الحاكم، رسميا رئيس الدولة الحالي إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وتم اتخاذ القرار الخاص بذلك، في اجتماع موسع لقيادة الحزب اليوم الجمعة.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير دورية في أذربيجان، في يوم 7 فبراير 2024.
روسيا اليوم
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