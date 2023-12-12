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الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثتي رهينتين في قطاع غزة

12/12/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي "الثلاثاء" في بيان استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وقال الجيش في بيان "خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي ايدين زاكاريا و(الجندي) زيف دادو وإعادتهما إلى اسرائيل".

وكان الجيش أكد سابقا أن أحد الرهائن وهو الجندي زيف دادو "36 عاما" قتل في يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

بينما خطفت إيدين زاكاريا "28 عاما" ذات اليوم خلال مهرجان نوفا الموسيقي، الذي قُتل خلاله 364 شخصا وأُخذ حوالي 40 آخرين رهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن زاكاريا "اختطفت وهي مصابة في النصف العلوي من جسدها"، وأن صديقها قُتل خلال الهجوم.

وقال الجيش إنه خلال عملية العثور على الجثث "سقط جنديان في المعركة وأصيب جنود آخرون".

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجيناً فلسطينياً. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

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