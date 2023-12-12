أكبر منتج للطاقة الشمسية في الصين يستعرض مبادراته في كوب 28

استعرضت شركة "لونجي" الصينية المنتجة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مبادراتها في مجال الطاقة النظيفة خلال فعاليات "كوب28"،

حيث سلط لي تشن قوه، مؤسس ورئيس الشركة، الضوء على إنجازاتها بدءاً من طرح الطاقة الشمسية بكميات وفيرة وبأسعار معقولة، وصولا إلى جهود الشركة لتقليل انبعاثاتها الكربونية، واستراتيجيتها لتطوير الطاقة الهيدروجينية، وانتهاء بمبادرات استخدام الطاقة الشمسية للمساعدة في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وجهود الحفاظ على الحياة البرية.

وأشار لي تشن قوه إلى أن LONGi أدركت الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الطاقة الشمسية في معالجة أزمة المناخ عبر تسخيرها من خلال المنتجات الكهروضوئية، لافتاً إلى أنها تعتبر هي واحدة من أنظف أشكال الطاقة المتاحة اليوم.

وأوضح أن السيليكون الناقل الرئيسي للطاقة الشمسية، يستخدم بكفاءة ملحوظة، وينتج النظام الكهروضوئي بأكمله، الذي يتجاوز عمره 30 عامًا، أكثر من 100 مرة من حجم الطاقة المستهلكة في إنتاجه.

وأفاد بأن الهيدروجين يعد حلاً جاذباً، لكن إنتاجه غالباً ما يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، لذلك تنتج شركة LONGi "الهيدروجين الأخضر"، باستخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وقال: بالرغم من أن النسبة العالمية من الهيدروجين الأخضر تظل أقل من 1%، فإننا نعتقد أنه سيصبح خيارا حتميا لإزالة الكربون بشكل عميق، وخاصة في قطاع النقل.

وتستحوذ الصين على 80% من قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في العالم. وفي عام 2023، من المتوقع أن تنتج الصين 400 جيجاواط من قدرة وحدات الطاقة الشمسية، أي ما يعادل إنتاج الطاقة من سدي المضائق الثلاثة.

كما تحدث لي تشن قوه أيضاً عن جهود الشركة في مجال حقوق الملكية في مجال الطاقة، بما في ذلك الشراكة الرائدة لمدة ثلاث سنوات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحويل المراكز اللوجستية التابعة للوكالة إلى مرافق تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير دعم الطاقة النظيفة والتدريب على المهارات لمخيمات اللاجئين التابعة للمفوضية حول العالم.