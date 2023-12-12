سوق العملات الرقمية تشهد انخفاضًا جماعيًا مع تصاعد اهتمام الأموال الإسلامية بالتحول الرقمي

(MENAFN
) في جلسات التداول ليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاضًا جماعيًا ملحوظًا. وعلى وجه الخصوص، يظل البيتكوين، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من العملات الرقمية الأخرى، نقطة تركيزٍ في قطاع الأموال الإسلامية، حيث تُعتبر الخدمات الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين مواعدة بشكل كبير. ويسلط تقرير من موقع "كوين تيليغراف"، باستناده إلى دراسة أجرتها شركة ريد ماد روبوت المتخصصة في الحلول الرقمية، الضوء على الدور المحوري للترقية الرقمية في تشكيل مستقبل الأموال الإسلامية.
كما يبرز التقرير أهمية التقدم الرقمي، خاصة في مجال تقنيات الويب 3.0، التي يتوقع أن تحدث ثورة في خدمات البنوك الإسلامية. وضمن هذا السياق، تؤكد الدراسة على الإمكانيات التحولية للعقود الذكية وتكنولوجيا البلوكتشين، جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية وأدوات التكنولوجيا المالية الأخرى. وتعتبر هذه العناصر ممرات مبتكرة للتحول الرقمي داخل قطاع البنوك الإسلامية.
كذلك شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاضًا خلال جلسة التداول في خضم هذا السياق المتفائل بالتقنيات الرقمية. وشهد البيتكوين، الرائد في فضاء العملات الرقمية، انخفاضًا بنسبة 4.16 بالمئة, ليصل إلى 42,109 دولارًا، مما أدى إلى تقليل قيمتها السوقية إلى 825 مليار دولار.
في حين عكس هذا الاتجاه السوق الأوسع للعملات الرقمية، حيث شهدت إيثيريوم انخفاضًا بنسبة 4.76 بالمئة ليصل إلى 2,239 دولارًا. وعلى نحو مماثل، شهدت عملات أخرى مثل بينانس كوين وكاردانو وريبل انخفاضًا بدرجات متفاوتة في أسعارها. ومع تطور المشهد الرقمي، تستمر التفاعلات بين العملات الرقمية والأموال الإسلامية في تشكيل وإعادة تعريف المنظر المالي.
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