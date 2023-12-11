«شارك تانك دبي».. يشعل المنافسة بين رواد الأعمال

مفاجآت عديدة، وأفكار تجارية مبتكرة يطل بها برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي أعلنت ((دبي للإعلام)) عن انتهاء الاستعدادات لإطلاق أولى حلقاته على شاشة تلفزيون دبي، حيث يعد ((شارك تانك دبي)) من أهم البرامج التلفزيونية، التي تسلط الضوء على رواد الأعمال الشباب الطموحين، ويهدف إلى تعزيز روح الابتكار لديهم، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لاستعراض مشاريعهم أمام نخبة من رجال الأعمال ومحاولة إقناعهم بالاستثمار في أفكارهم، من خلال تقديم عروض قوية. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود، التي تبذلها ((دبي للإعلام)) لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أحلامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

أفكار نوعية

وسينطلق البرنامج الجديد على شاشة تلفزيون دبي في 14 ديسمبر الجاري (بعد غد الخميس)، حيث ستشهد حلقته الأولى منافسة عالية بين رواد الأعمال، ضمن محاولاتهم إقناع المستثمرين بأهمية مشاريعهم وأفكارهم النوعية، وهو ما يجعل من ((شارك تانك دبي)) بمثابة منصة مبتكرة، لتمكين وأصحاب الشركات الناشئة من بناء علاماتهم التجارية وقيادتها لتحقيق النجاح، ومصدر إلهام للجيل القادم من رواد الأعمال، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويدعم أهداف ((أجندة دبي الاقتصادية)) (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة الإمارة، ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

فرص

وسيحظى رواد الأعمال الذين استطاعوا الوصول إلى منافسات ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات، على شاشة تلفزيون دبي، بفرصة عرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة تضم كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وهم: فيصل بلهول: رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو)).

وتعتبر أميرة مثالاً يحتذى به في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، وكذلك إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، حيث يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في ((بيكو كابيتال))، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ونور سويد، التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة ((فوربس)).

13 حلقة

ويشهد الموسم الأول من ((شارك تانك دبي))، الذي يتألف من 13 حلقة، مشاركة أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة العربية، ويتميزون بمشاريعهم التجارية المبتكرة، حيث يشاركون في البرنامج ضمن 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

وخلال الحلقات يقدم رواد الأعمال مشاريعهم بطريقة جذابة، توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالفكرة أو المنتج وطرق التسويق والأرباح المتوقعة، ويعملون على إقناع المستثمرين بأهمية المشاركة في تمويل مشاريعهم مقابل حصولهم على حصة معينة في شركته، وفي حال أعجب أي من المستثمرين بأي فكرة أو مشروع بناء على تحليلاتهم وتقييمهم للفرص الاستثمارية المقدمة من قبل رواد الأعمال تبدأ المفاوضات معهم على حجم النسبة، التي يمكنهم الحصول عليها مقابل الأموال، التي يسهمون فيها بالمشروع، وفي حال عدم اقتناعهم يقدمون للمشارك مجموعة من النصائح والإرشادات، التي تساعده في تطوير وتنمية مشروعه، ما ينعكس إيجاباً عليه.

إلهام وتحفيز

وأشارت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في ((دبي للإعلام)) إلى أهمية برنامج ((شارك تانك دبي)) ودوره في إلهام وتحفيز رواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم. وقالت: ((تتمتع دبي ببيئة استثمارية جذابة وداعمة للمشاريع والاستثمارات المختلفة، بفضل امتلاكها منظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية الناشئة، وتعمل على تسريع نموها، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المتنوعة الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة)).

وأكدت حرص ((دبي للإعلام)) على دعم منظومة المشاريع الريادية الناشئة، وقالت: ((نسعى في ((دبي للإعلام)) من خلال برنامج ((شارك تانك دبي)) إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم وتحفيزهم على عرض أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، عبر إتاحة الفرص أمامهم لبناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من العروض الاستثمارية والاستشارات والنصائح، التي يقدمونها لهم، وهو ما يسهم في دفعهم نحو الأمام وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم))، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تحفيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال، وتشجيعهم على تطوير أنفسهم وإمكاناتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

يذكر أن برنامج ((شارك تانك)) عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم، بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.