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شبرمة صاحب المزمار للشورة.. رواية تمزج بين الواقع والخيال

12/10/2023 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- صدرت رواية "شبرمة صاحب المزمار" للكاتب الدكتور صالح علي الشورة، عن دار كنوز المعرفة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
من عنوان الرواية، تدرك بأنك أمام رواية تاريخية، وعند قراءتها تعرف بأنها مزجت بين الواقع والخيال. تتحدث الرواية عن حقبة غابرة تتعلق بنشأة دولة الأنباط العربية في الرقيم/ البترا.
اختار الكاتب حقبة زمنية كاد التاريخ أن يغفلها لقلة مصادر المعلومة عنها، فالرواية لا تناقش دولة الأنباط ووجودها كدولة قائمة فاعلة، بل ناقشت بدايات التأسيس وكيفية الوصول إلى الحكم، وهذا ما أشار إليه المؤلف في نهاية روايته، حينما تمكن الأنباط من السيطرة على الرقيم، تحديدا في الصفحة 352؛ حيث قال "استرجعنا ملك أجدادنا الضائع في الرقيم، وإنه الآن بدأت حكاية الأنباط والرقيم التي يعرفها الناس".
نجح الشورة في وصف حياة الأنباط، وتناول شخصيات حقيقية سواء بالأسماء أو حتى في الأفعال بطريقة درامية مذهلة. وركز على أهم ما وجد عند الأنباط، وهي لعبة المثاقفة التي شكلت الفيصل بين الجد والهزل وبين الحلم والواقع.
تمكن المؤلف من نقل القارئ إلى ذلك الماضي السحيق بكل مكوناته، حتى خيّل إليه أنه يتنقل بين جنبات جبال رم، وصحراء حسمى، ويسمع صهيل الخيول وهي تعلن استعدادها لحرب هنا وغارة هناك. ومكن القارئ من رصد سوق الرقيم، وأن يشتم روائح أعشابها ويتذوق بهاراتها الفريدة، كما راقب حركة الناس بكل خفة ومهارة.
ووصف حياتهم الاجتماعية وشكل ملابسهم، والبضائع التي برعوا في التجارة بها، كما صور حياة الناس الدينية وطقوسهم والتراتيل التي كانت ترافق الأحياء منهم والأموات، والعطور التي رافقت الإنسان منذ خلقته الأولى.
أبرز المؤلف شأن النسر أو سيد الجبال، كما كان يطلق عليه الأنباط، لارتباطه بالصيحة التي بعثت في جذعهم ثمود كما تبنت الرواية. وكيف أنهم عبدوه ليدفعوا ضره ويتقوا شره.
قلد الراوي لجام السرد لبطل روايته "شبرمة"، وعلى لسانه سُردت الأحداث، سواء ما تعلق بمعاناته مع معشوقته لطف أو في تحقيق أحلام الدولة برفقة الملك الحارث في الرقيم.
وقد أفرد مساحة في بعض الأوقات للشخصيات الأخرى، لكي تتفاعل داخل أوراقه دون أن يملي عليها فعلها أو يتجنى على خطوط سيرها حتى يكاد القارئ يعتقد بأن الراوي هو أسير شخصيات روايته وليس العكس. كانت المفارقة التاريخية بأن البطولة نسوية بامتياز، خاصة وأنها ارتبطت بصناعة لحظة نفسية تاريخية فارقة. فقد أخذت المرأة دور الرجل في الفداء والتضحية واستطاعت أن تصنع ما عجز الرجل عن فعله، كما هي قصة عيرا وزوجها ميسرة وابنها شبل. أو لطف وشبرمة، وقصة المثاقفة بين شأس وشبرمة. وليس معروفات إن كان الكاتب قد رمز بهذه الحكايات إلى أن المرأة تمثل الدور الرئيسي في صناعة أحداث التاريخ، أو أراد بأن الأحلام الكبيرة لا تتحقق إلا بتضحيات أكبر منها، كما حدث للطف وعيرا.
برز السرد الروائي في وصف مكونات البيئة العربية من صحراء وبحر وغيرها، فجاءت أسماء الأماكن بشكل ظاهر مثل: الرقيم. والبحر المالح، وبحر القلزم، وحسمى، وسوسيا، وبصيرا، وساروق الحديد ودبا الحصن وغيرها. كما حضرت الأسماء الحقيقية بشكل واضح مثل: الحارث، وعبادة، وأرأس، وأنيب، وهُدد، وقوس، وملحو، والباتر.
أبرز الشورة لعبة المثاقفة كصانع حقيقي تاريخي للحالة الاجتماعية للأنباط، وهي التي كانت سائدة في تلك الفترة بين القبائل العربية ومن اختلط بها والأنباط على وجه الخصوص. وقد أبدع في الربط بينها وبين القصة الرئيسة التي بناها في روايته.
أوضح الكاتب أن الأسباب التي ترتفع فيها الأمم وتحفظ فيها الدول نفسها من السقوط هي فضيلة العدل، وهذا ما كان حاضرا على لسان عبادة أبي الحارث وعلى لسان الملك الباتر في مسالك الطاعة، ولسان قوس الشخصية الظالمة المتعجرفة، وكأن الكاتب أراد بهذا التنويع بالشخصيات وموقفها من فضيلة العدل الإثبات بأنه أمر لازم للاستمرار سواء للدول أو للأفراد وبغض النظر عمن يطبقه.
حشدت الرواية بعناصر التشويق التي احتلت المساحة الكبرى منها منذ البداية وحتى النهاية، وذلك من خلال أسلوب الحكّاء التاريخي الذي اتبعه المؤلف وبرع في إظهاره. فالقصة تشد القارئ منذ الصفحة الأولى. وقد أضافت اللغة الفصحى العتيقة والتراثية التي برع الكاتب في استخدامها بعدا جماليا ممتعا أضاف المزيد من التشويق والغموض والجمال. وهذا بدوره أعطى قيمة أدبية عالية للقصة.
ظلت العاطفة متقدة متأججة سواء في القصة التي حبكها الكاتب بين بطلي الرواية شبرمة ولطف أو حتى من خلال شخوص الرواية بشكل عام وجريهم وراء غايتهم، وهي استرداد ملكهم الضائع في الرقيم. وأورد الكاتب الدستور الحقيقي الذي ألزم الأنباط أنفسهم به، وبين لم وجد هذا القسم، وكيف انعكس التزام الأنباط بتطبيقه على أنفسهم بكل ما ضج به من خشونة وشظف على تحقيق أمان كانت تحسب بأنها من ضروب المستحيل. أفرد الكاتب مساحة جيدة للحزن الذي لفّ الإنسان كمخلوق ضعيف وبالوقت نفسه صانع كبير للتاريخ، منذ تشكل أحداثه وحبكاته، فمزج بين نفس الإنسان التائهة بكل ما فيها وتأثرها بالبدايات والنهايات وبين محيطه بكل مكوناته كما هو في قوله: "وبدأت أشتم رائحة ريق المطر وهي تمتزج بالتراب".
في الحقيقة، ناقشت الروية ماضيًا سحيقًا، إلا أنها في الوقت ذاته استندت إلى قالب روائي نوستالجي برع المؤلف في إسقاطه على أحزان عصره، وتمكن من تسريبه بكل رشاقة إلى إنسان عصرنا. وأعلن من خلال الأحداث التي عصفت بروايته بأن الإنسان هو هو، لم يتغير في أصله الروحي ولا المادي فظل أسيرا لهواجسه وأفراحه وأحزانه.
الرواية، بكل تجرد، تغوص في الإنسان ولواعجه، بكل ما فيه من مشاعر وأشواق ونار ورماد. فتحزن لحزنه وتفرح لفرحه. شخصيات حزينة وطموحة وحالمة عدوا خلف أمانيها، وتجاوزوها ولكنهم دفعوا ثمن ذلك، حزناً ودمعاً ودماءً. وفي النهاية، فإن الرواية، ذات قيمة مرتفعة، حيث راعت جميع عناصر النجاح، وقدمت تأريخا بقالب أدبي رصين عن فترة تاريخية غارقة في القدم والتاريخ. وقد تحركت الشخصيات ببراعة في المواقف المختلفة، ولا غرابة في ذلك لأن الكاتب في الأصل هو سيناريست وله عمل درامي مميز، وهو مسلسل "مالك بن الريب".

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