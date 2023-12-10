مؤشر S&P 500 يضيف 4 تريليونات دولار لقيمته السوقية منذ أواخر أكتوبر 2023

MENAFN - Al-Anbaa) أسبوع محوري في الأسواق الأميركية مع ترقب المستثمرين صدور أرقام أسعار المستهلكين يوم غد (الثلاثاء) لإشارات حول التضخم، ومن ثم قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل بشأن توجهات أسعار الفائدة.

ومع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسيبدأ في خفضها بحلول منتصف العام المقبل، شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعا قويا أحيت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأضاف مؤشر«S&P 500» ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية منذ أواخر أكتوبر، مع توجه المستثمرين إلى الشركات الصغيرة التي شهدت تراجعات في السابق، والآن من شأنها أن تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض. وقد ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 20% تقريبا هذا العام ليغلق جلسة الجمعة عند أعلى مستوى منذ مارس 2022.