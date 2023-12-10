كأس أمم آسيا.. السفاح يونس محمود صانع أمجاد العراق عام 2007

MENAFN - Amman Net) يعد الأسطورة يونس محمود أفضل المهاجمين في تاريخ المنتخب العراقي لكرة القدم، وصانع أمجاده في كأس أمم آسيا 2007 التي أقيمت أول مرة في 4 دول وهي فيتنام وتايلند وإندونيسيا وماليزيا.

وترك المهاجم السابق والملقب بـ"السفاح" بصمته في تلك البطولة بتسجيله أغلى الأهداف في مسيرته ضد المنتخب السعودي في النهائي ليهدي منتخب بلاده اللقب الآسيوي الأول في تاريخه.

ونشر الاتحاد الآسيوي السبت على حسابه بـ "إنستغرام" مقطع فيديو تحت عنوان "أبطال كأس آسيا"، وثق فيه أهداف النجم العراقي السابق الحاسمة في نسخة 2007.

وسجل يونس هدف التعادل في المباراة الافتتاحية أمام تايلند 1-1، لكنه صام عن التهديف حتى مباراة دور الثمانية، عندما وقّع ثنائية أمام فيتنام عبر بهما بالعراق إلى نصف النهائي.

ونجح زملاء القائد يونس محمود في تخطي عقبة كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3، وضربوا موعدا مع السعودية في النهائي.

وكان "السفاح" على موعد مع صناعة التاريخ بعد أن قفز فوق الجميع وسدد الكرة برأسه مسجلا هدفا كان ثمنه اللقب القاري الأول في تاريخ "أسود الرافدين".

وإلى جانب الكأس التاريخية، توج محمود بلقب هداف البطولة مناصفة مع السعودي ياسر القحطاني والياباني ناوهيرو تاكاهارا (4 أهداف).

اعتزل يونس الساحرة المستديرة عام 2016 بعد مسيرة طويلة مع المنتخب (148 مباراة دولية، 57 هدفا) وتجارب عديدة مع أندية الدبس وكركوك والطلبة والعراقيين والوحدة الإماراتي والسد والخور والغرافة والعربي والوكرة القطرية والأهلي السعودي.

ويشغل محمود (40 عاما) حاليا منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال.

ويستعد العراق للمشاركة التاسعة في بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى العاشر من فبراير/شباط من العام المقبل.

وجاء منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان بطل نسخة عام 2019، وإندونيسيا وفيتنام.

ويستهل العراق المنافسات بمواجهة إندونيسيا في 15 يناير/كانون الثاني على ملعب أحمد بن علي، وبعد 4 أيام يخوض مباراة صعبة أمام اليابان على ملعب المدينة التعليمية.

ويخوض آخر مباراة له في دور المجموعات ضد فيتنام في 24 يناير/كانون الثاني على ملعب جاسم بن حمد.