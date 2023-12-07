أمانة تعيّن هاريس لوسيدس في منصب المدير المالي للشركة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "أمانة"، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى المنطقة، عن تعيين هاريس لوسيدس في منصب المدير المالي الجديد للشركة، وذلك خلفاً لمازن يزبك الذي توفي مؤخراً بشكل مفاجئ.
وفي معرض حديثه عن التعيين، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "يسرني الإعلان عن تعيين هاريس لوسيدس في منصب المدير المالي الجديد، الذي يمتلك ست سنوات من الخبرة في مجال الاستشارات المالية في قطاع الخدمات المالية عبر أوروبا، حيث تولى مجموعة من المناصب الاستشارية العليا والتنفيذية. ومن المؤكد أن هاريس سيساهم على نحو محوري في تحويل استراتيجياتنا المالية وتعزيز التميز عبر كافة مستويات أعمالنا. ويسعدنا انضمام هاريس إلى فريقنا، والذي سيتمكن بفضل مهاراته القيادية من المساهمة على نحو فعال ومميز في دفع نمو شركتنا، والارتقاء بمستويات الابتكار إلى آفاق جديدة، تزامناً مع خطتنا الاستراتيجية لتوسيع أعمالنا في العام 2024."
وسيتولى هاريس بصفته المدير المالي الجديد لأمانة، مسؤولية اعتماد الأدوات والآليات اللازمة بمعاونة الفريق المالي لضمان النمو المستمر للشركة، على أن تتضمن مهامه عمليات دمج التكنولوجيا الجديدة وتحسين ديناميكيات الفريق للارتقاء بمستويات الأداء.
وتعليقاً على تعيينه، قال هاريس: "يعتبر القطاع المالي من أهم المجالات الديناميكية التي تساهم في ضمان نجاح أي مؤسسة من المؤسسات عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتسعدني رؤية التنامي المتسارع للأسواق، وهو ما يدفعني لتعزيز التزامي بالعمل على قيادة مسار التميز المالي. كما تتوافق رؤيتي على نحو متكامل مع مبدأ الشفافية الذي تتميز به أمانة، وأفتخر بأن أكون شريكاً في هذا المسار التطوري الذي تنتهجه الشركة، وأتطلع للمساهمة في تعزيز نموها وضمان الارتقاء بمستويات الابتكار إلى آفاق جديدة."
يمتلك لوسيدس خبرة استثنائية في القطاع المالي. إذ بدأ مسيرته المهنية المالية في لندن، بعد حصوله على شهادته الجامعية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسيةـ لينضم بعد ذلك إلى فريق عمل برايس ووتر هاوس كوبرز في قبرص، حيث أمضى ست سنوات في العمل كمستشار في مجال الاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التدقيق القانونية لشركات تداول عقود الفروقات والشركات القابضة وصناديق الاستثمار، ليتولى بعد ذلك مناصب تنفيذية عالية في شركات متعددة. وتمكن هاريس من تعزيز خبراته ومهاراته خلال فترة عمله كمدير مالي للمجموعة في "إف إكس برو"، حيث تعرف على ديناميكيات القطاع وتحدياته عن قرب. هاريس عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ومن المؤكد أن خبراته ومهاراته القيادية ستلعب دوراً أساسياً في دعم مسيرة أمانة خلال المرحلة التالية من النمو.
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