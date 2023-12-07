المدارس الخاصة بدبي ضمن قائمة المراكز الـ 14 الأفضل عالمياً في مهارات طلبتها بالرياضيات والعلوم والقراءة

حلّت المدارس الخاصة في دبي لأول مرة ضمن قائمة المراكز الـ 14 الأفضل عالمياً في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، لتتخطى بذلك كلاً من أهداف الأجندة الوطنية لهذا المؤشر والمحدد بأن يكون التعليم من بين المراكز الـ 20 الأفضل عالمياً، والمتوسط المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي المؤسسة الدولية المعنية بتنفيذ التقييم كل ثلاث سنوات.

ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات المعرفة بالرياضيات وبالعلوم وبالقراءة وتطبيقها في المواقف العملية اليومية، ما يحتاج إلى العديد من المهارات كالثقة والقدرة على حل المشكلات والمثابرة والتعاطف، والتي ترتبط بجودة الحياة.

واحتلت المدارس الخاصة في دبي المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات الرياضيات بمتوسط نقاط بلغ 497 نقطة، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي المُعتمَد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ25 نقطة. كما احتلت المرتبة 13 عالمياً في مهارات القراءة بمتوسط نقاط بلغ 498، والمرتبة 14 عالمياً في مهارات العلوم بمتوسط نقاط بلغ 503 نقاط.

نقلة نوعيّة

وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: " يشهد العام الدراسي الحالي نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد النمو والجودة في قطاع المدارس الخاصة بدبي، والذي سجل أعلى نسبة نمو في عدد الطلبة الملتحقين بها للعام الدراسي الحالي، ويسعدنا الإعلان اليوم عن تسجيل مدارسنا لرقم قياسي جديد في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، حيث حققت المدارس الخاصة تقدماً مستداماً وملحوظاً في التقييم الدولي يتخطى مستهدفات الأجندة الوطنية، الأمر الذي يبين أيضاً سرعة استجابة مدارسنا للظروف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بكل مرونة مع عودة التعليم الحضوري بشكل سلس ومنظم خلال فترة الجائحة".

ولفت سعادته إلى أن هذه النتائج تأتي بفضل القيادات المدرسية وخبرات المعلمين وإصرار طلبتنا ودعم أولياء الأمور، ما يضع بدوره قطاع التعليم في دبي بين الأفضل عالمياً، وقال: "نحن ممتنون لجميع القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور الذين صنع التزامهم من أجل جودة التعليم هذه المكانة المتميزة لقطاع المدارس الخاصة، كما نتوجه بجزيل الشكر إلى أولئك الذين سينطلقون بكل تفانٍ وشغف نحو المستقبل".

وكشفت النتائج تسجيل المدارس الخاصة ضمن فئة متميز بحسب تصنيفات جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة لمعدل نقاط بلغ 551 نقطة في الرياضيات و553 نقطة في العلوم و554 نقطة في القراءة، ما يفوق بشكل ملحوظ المتوسط العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 472 نقطة و485 نقطة و476 نقطة على التوالي.

وبحسب المناهج التعليمية المُطبّقة في دبي، فقد حقق طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بدبي المعدل الأعلى في برنامج PISA، بواقع 535 نقطة في مهارات الرياضيات، و538 نقطة في مهارات العلوم، و528 نقطة في مهارات القراءة.

تقدُّم مستمر

من جانبها، قالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة: "أظهرت نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) مواصلة المدارس الخاصة بدبي لتوفير تعليم عالي الجودة في جميع المناهج الدراسية المطبقة لجميع طلبتها يضاهي ما يحصل عليه أقرانهم في العالم، ما يعزز بدوره من تنافسية طلبتنا ومدارسنا عالمياً، ويعكس مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز”.



ولفتت بالرهيف إلى نجاح المدارس الخاصة في دبي في تخطي أهداف الأجندة الوطنية وبلوغ مراكز متقدمة عالمياً في دراسة PISA 2022، ما يعد نقلة نوعية لجودة التعليم في دبي الذي ترسخت ثقافته وأدواته من أجل ضمان حصول جميع الطلبة في المدارس الخاصة على تعليم جيد أو أفضل بمعايير عالمية.

وأعربت بالرهيف عن تقديرها لجهود المدارس الخاصة من أجل الارتقاء بأدائها على نحو مستمر، مهنئةً القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور على إنجازهم المتميز عالمياً.

يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) شارك فيه نحو 9250 طالباً وطالبة ينتمون إلى 171 مدرسة خاصة تطبق 8 مناهج تعليمية متنوعة. وتتوفر المزيد من المعلومات حول أبرز نتائج المدارس الخاصة بدبي في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) عبر الموقع الالكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.





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