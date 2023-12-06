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إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية ان الطائرة رقم 200 وصلت إلى إسرائيل محملة بالعتاد والسلاح والمركبات المصفحة الأميركية


واضافت ان إسرائيل استلمت 10 آلاف طن من السلاح والعتاد ضمن الجسر الجوي منذ بداية الحرب


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