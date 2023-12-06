إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب
التاريخ
12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية ان الطائرة رقم 200 وصلت إلى إسرائيل محملة بالعتاد والسلاح والمركبات المصفحة الأميركية
واضافت ان إسرائيل استلمت 10 آلاف طن من السلاح والعتاد ضمن الجسر الجوي منذ بداية الحرب
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