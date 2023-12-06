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ثبات للتطوير العقاري تبدأ البيع على الخارطة لوحدات مشروع عسيب بمدينة ثروة

12/6/2023 4:18:23 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة "ثبات للتطوير العقاري البيع على الخارطة لوحداتها السكنية الفاخرة ضمن المرحلة الثانية من مشروعها النوعي "عسيب ، الذي يتبَّوأ موقعًا إستراتيجيًّا فريدًا في قلب مدينة ثروة التي تتمركز بين مدينتي الدمام والخُبر، بالشراكة مع برنامج "وافي" للبيع على الخارطة.
وبدءًا من اليوم، ستُتاح فُرصةٌ استثنائية أمام الحالمين في تملّك عقارٍ فاخرٍ بإحدى أحدث وأرقى أحياء المنطقة الشرقية، التي تتمتع بإطلالةٍ بانوراميةٍ على سواحل الخليج العربي الساحرة؛ لتحقيق أحلامهم من خلال حجز وحداتهم السكنية (على الخارطة) ضمن مجتمع سكني عصري يوفر لهم أسمى درجات الفخامة والراحة والهدوء، التي ترقى لتطلعاتهم وطموحاتهم.
ويوفر مشروع "عسيب" فُرصة مثالية للعيش في أحدث مُدن الشرقية الذكية، وهي مدينة "ثروة"، التي تمّ تصميمها ببراعةٍ فائقةٍ في مكانٍ إستراتيجي يُعتبر الحد الفاصل بين مدينتَي الدمام والخُبر على مقربةٍ من أهم الطرق الرئيسية والفرعية؛ لتمنح الساكنين فيها انسيابية التنقل، وإمكانية الوصول السريع لأهم الوجهات الحيوية في المدينتَين بدقائق معدودة. وتوفر لهم مزيجًا إبداعيًّا من المرافق الترفيهية والخدمية المُطِلَّة على البحر، والمُحاطة بالأشجار الوارفة والطبيعة الخلَّابة.
ولأن مشروع "عسيب" صُمِّم ليكون مُستدامًا، ببنيته التحتيــة الذكيــة، وطاقته الصديقــة للبيئــة، مع تنفيذ كافة مراحل بنائه وتشييده، وفق معايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، فاز المشروع بجائزتَين دوليتَين من المنظمة العالمية "Luxury lifestyle awards" عن فئتي "أفضل مجمّع سكني فاخر"، و"أفضل مجمّع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة". كما فاز المشروع أيضًا بجائزتين من "جوائز العقارات الدولية" INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS، عن فئة أفضل العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وفئة أفضل مشروع تطوير سكني في المملكة لأكثر من 20 وحدة سكنية، وذلك بتصنيف خمس نجوم؛ مما يمنح الساكنين في المشروع مزيدًا من التميُّز والتفرُّد.
ويُعتبر مشروع "عسيب" خلاصة تجربةٍ ثريةٍ لشركة "ثبات للتطوير العقاري" التي تستند على إرث وثوابت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" إحدى شركات مجموعة المهيدب ذات التاريخ الراسخ في السوق المحليّ لمدة تزيد على 45 عامًا؛ حيث تقدِّم "ثبات" جوهر خبراتها في هذا المشروع السكني المتكامل؛ ليوفر تجربةً سكنيةً راقيةً بتصاميم عصرية ومنازل تشكِّل لوحة متناغمة، مستلهمة من أسلوب حياتك الراقي الذي طالما حلمتَ به.
الجدير بالذكر أنه قد تم فتح فرصة الحجز المسبق من خلال البيع على الخارطة لوحدات المرحلة الثانية من المشروع؛ حيث يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيدٍ من مميزات الفلل أو جوانب المشروع، تسجيل اهتمامهم عبر وصلة المشروع الإلكترونية، أو الاتصال على 920031100، ومتابعة منصات شركة ثبات على وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred للاطلاع على كل ما هو جديد وحصري.

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