ثبات للتطوير العقاري تبدأ البيع على الخارطة لوحدات مشروع عسيب بمدينة ثروة

(MENAFN
- Al Watan) بدأت شركة "ثبات للتطوير العقاري البيع على الخارطة لوحداتها السكنية الفاخرة ضمن المرحلة الثانية من مشروعها النوعي "عسيب ، الذي يتبَّوأ موقعًا إستراتيجيًّا فريدًا في قلب مدينة ثروة التي تتمركز بين مدينتي الدمام والخُبر، بالشراكة مع برنامج "وافي" للبيع على الخارطة.
وبدءًا من اليوم، ستُتاح فُرصةٌ استثنائية أمام الحالمين في تملّك عقارٍ فاخرٍ بإحدى أحدث وأرقى أحياء المنطقة الشرقية، التي تتمتع بإطلالةٍ بانوراميةٍ على سواحل الخليج العربي الساحرة؛ لتحقيق أحلامهم من خلال حجز وحداتهم السكنية (على الخارطة) ضمن مجتمع سكني عصري يوفر لهم أسمى درجات الفخامة والراحة والهدوء، التي ترقى لتطلعاتهم وطموحاتهم.
ويوفر مشروع "عسيب" فُرصة مثالية للعيش في أحدث مُدن الشرقية الذكية، وهي مدينة "ثروة"، التي تمّ تصميمها ببراعةٍ فائقةٍ في مكانٍ إستراتيجي يُعتبر الحد الفاصل بين مدينتَي الدمام والخُبر على مقربةٍ من أهم الطرق الرئيسية والفرعية؛ لتمنح الساكنين فيها انسيابية التنقل، وإمكانية الوصول السريع لأهم الوجهات الحيوية في المدينتَين بدقائق معدودة. وتوفر لهم مزيجًا إبداعيًّا من المرافق الترفيهية والخدمية المُطِلَّة على البحر، والمُحاطة بالأشجار الوارفة والطبيعة الخلَّابة.
ولأن مشروع "عسيب" صُمِّم ليكون مُستدامًا، ببنيته التحتيــة الذكيــة، وطاقته الصديقــة للبيئــة، مع تنفيذ كافة مراحل بنائه وتشييده، وفق معايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، فاز المشروع بجائزتَين دوليتَين من المنظمة العالمية "Luxury lifestyle awards" عن فئتي "أفضل مجمّع سكني فاخر"، و"أفضل مجمّع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة". كما فاز المشروع أيضًا بجائزتين من "جوائز العقارات الدولية" INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS، عن فئة أفضل العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وفئة أفضل مشروع تطوير سكني في المملكة لأكثر من 20 وحدة سكنية، وذلك بتصنيف خمس نجوم؛ مما يمنح الساكنين في المشروع مزيدًا من التميُّز والتفرُّد.
ويُعتبر مشروع "عسيب" خلاصة تجربةٍ ثريةٍ لشركة "ثبات للتطوير العقاري" التي تستند على إرث وثوابت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" إحدى شركات مجموعة المهيدب ذات التاريخ الراسخ في السوق المحليّ لمدة تزيد على 45 عامًا؛ حيث تقدِّم "ثبات" جوهر خبراتها في هذا المشروع السكني المتكامل؛ ليوفر تجربةً سكنيةً راقيةً بتصاميم عصرية ومنازل تشكِّل لوحة متناغمة، مستلهمة من أسلوب حياتك الراقي الذي طالما حلمتَ به.
الجدير بالذكر أنه قد تم فتح فرصة الحجز المسبق من خلال البيع على الخارطة لوحدات المرحلة الثانية من المشروع؛ حيث يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيدٍ من مميزات الفلل أو جوانب المشروع، تسجيل اهتمامهم عبر وصلة المشروع الإلكترونية، أو الاتصال على 920031100، ومتابعة منصات شركة ثبات على وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred للاطلاع على كل ما هو جديد وحصري.
MENAFN06122023000089011017ID1107545282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.