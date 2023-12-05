الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب غزة

الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب غزة
التاريخ
12/5/2023 4:25:28 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت قناة
"الجزيرة"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من
مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة.
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