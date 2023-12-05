Tuesday, 05 December 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب غزة

12/5/2023 4:25:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت قناة "الجزيرة"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة.

MENAFN05122023000072011014ID1107537140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث