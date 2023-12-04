انطلاق المسابقة الفنية لمحات من الهند فى متحف الطفل.. اليوم

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " اليوم المسابقة الفنية السنوية"لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد .

وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

وتابع أن المسابقة تعكس مدي عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل حيث يتم أيضاً بشكل دوري تنظيم العديد من الفعاليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع من العاشرة صباحاً وحتي الثانية ظهراً حيث يتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية

ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور سفير جمهورية الهند بالقاهرة.