انطلاق المسابقة الفنية لمحات من الهند فى متحف الطفل.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " اليوم المسابقة الفنية السنوية
"لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد .
وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.
وتابع أن المسابقة تعكس مدي عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل حيث يتم أيضاً بشكل دوري تنظيم العديد من الفعاليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.
المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع من العاشرة صباحاً وحتي الثانية ظهراً حيث يتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية
ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور سفير جمهورية الهند بالقاهرة.
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