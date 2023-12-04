الاحتلال يعتقل فتاة من قرية صور باهر جنوب القدس
التاريخ
12/4/2023 2:18:42 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، فتاة من قرية صور باهر، جنوب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة وفاء ياسر عبد ربه (26 عاما) من منزلها.
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