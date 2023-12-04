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الاحتلال يعتقل فتاة من قرية صور باهر جنوب القدس

12/4/2023 2:18:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، فتاة من قرية صور باهر، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة وفاء ياسر عبد ربه (26 عاما) من منزلها.


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