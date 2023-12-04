الاحتلال يستولي على عشرة دونمات زراعية في نحالين غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عشرة دونمات زراعية من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبو كليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين.
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