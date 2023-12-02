غسان مسعود: فنان مصري سبّني بأول محادثة بيننا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - روى الفنان السوري غسان مسعود موقفًا كان سببًا في تعرفه شخصيًا على النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز.
وقال الفنان غسان مسعود، خلال ضيافته ببرنامج "معكم" المعروض بفضائية "CBC" المصرية وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنه تلقى في تمام الساعة الثانية صباحًا اتصالًا من رقم هاتف مصري، في أحد أيام عام 2003، تزامنًا مع عرض حلقات مسلسله "صقر قريش".
وفوجئ "مسعود"، فور رده على المكالمة، بأن الطرف الآخر بدأ الحوار بـ"سبّة"، حتى سأله عما إذا كان يعلم هوية من اتصل به، إلى أن كشف الأخير أنه على علم بهويته فعليًا.
في هذه اللحظات، شعر الفنان السوري بأن صوت المتحدث ليس غريبًا، بشكل دفعه لتكرار سؤاله عن هوية المتصل، حتى أجابه الأخير: "أنا محمود عبدالعزيز يلا".
أوضح "مسعود" أنه فرح بهذا الاتصال، خاصةً أن النجم الراحل أبلغه أنه يتابع مسلسل "صفر قريش" وأثنى على أدائه، حتى رد الفنان السوري بأن هذه الإشادة دفعته لنسيان السبّة التي فوجئ بها في بداية المكالمة.
جاءت هذه المكالمة رغم عدم اجتماع الفنانين المصري والسوري في أي مناسبة، لكن الحال اختلف بعد المحادثة، والتقيا في دار الأوبرا المصرية، واحتضنا بعضهما البعض.
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