غسان مسعود: فنان مصري سبّني بأول محادثة بيننا

MENAFN - Khaberni) خبرني - روى الفنان السوري غسان مسعود موقفًا كان سببًا في تعرفه شخصيًا على النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز.

وقال الفنان غسان مسعود، خلال ضيافته ببرنامج "معكم" المعروض بفضائية "CBC" المصرية وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنه تلقى في تمام الساعة الثانية صباحًا اتصالًا من رقم هاتف مصري، في أحد أيام عام 2003، تزامنًا مع عرض حلقات مسلسله "صقر قريش".

وفوجئ "مسعود"، فور رده على المكالمة، بأن الطرف الآخر بدأ الحوار بـ"سبّة"، حتى سأله عما إذا كان يعلم هوية من اتصل به، إلى أن كشف الأخير أنه على علم بهويته فعليًا.

في هذه اللحظات، شعر الفنان السوري بأن صوت المتحدث ليس غريبًا، بشكل دفعه لتكرار سؤاله عن هوية المتصل، حتى أجابه الأخير: "أنا محمود عبدالعزيز يلا".

أوضح "مسعود" أنه فرح بهذا الاتصال، خاصةً أن النجم الراحل أبلغه أنه يتابع مسلسل "صفر قريش" وأثنى على أدائه، حتى رد الفنان السوري بأن هذه الإشادة دفعته لنسيان السبّة التي فوجئ بها في بداية المكالمة.

جاءت هذه المكالمة رغم عدم اجتماع الفنانين المصري والسوري في أي مناسبة، لكن الحال اختلف بعد المحادثة، والتقيا في دار الأوبرا المصرية، واحتضنا بعضهما البعض.



