الفايز: يدعو لمؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل بالقوة

الفايز: على العرب والمسلمين التصعيد ضد استمرار إسرائيل في احتلالها لفلسطين

الفايز: تسلم الأسرى من "حماس" يدل على أن المقاومة تسيطر على القطاع

عمان-الغد- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يتابع التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، في ظل الهدنة الحالية ووقف العدوان الإسرائيلي، وانتقال التطورات في القطاع من الميدان إلى طاولة المفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي مقابلة له مع شبكة“تي آر تي” التلفزيونية التركية أمس، قال الفايز“حاليا هناك هدنة، لكن إذا عدنا إلى بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، سنجد أنه جرى تدمير أكثر من 50 % من البنية التحتية، وقصف وتدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وارتقاء حوالي 15 ألف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، بالإضافة لوجود الآلاف تحت الأنقاض والمفقودين، وهناك حصار وتجويع ونقص في المواد التموينية والمعدات الطبية، وبسبب العدوان الغاشم، نزح مئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها.

وأضاف الفايز،“أن المطلوب بعد هذه الهدن الإنسانية، وقف حقيقي للعدوان، لكن للأسف، أعتقد بأن إسرائيل الآن مصممة على استمرار الهجمة العدوانية على غزة بعد انتهاء الهدنة”، مشيرا إلى المفاوضات القائمة في قطر لتجديد وتمديد الهدنة، ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار، ومزيد من تبادل الأسرى، لكنه يؤكد أن الوضع سيئ جدا، والدعم الغربي مستمر للعدوان الإسرائيلي.

وردا على سؤال حول إن كان هناك موقف عربي، لا سيما موقف أردني مقابل الدعم الغربي لإسرائيل، أكد أن الموقف الأردني تجاه العدوان على القطاع متقدم، بدءا من سحب السفير الإسرائيلي، ونظر مجلس النواب في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وانطلاقا إلى باقي المواقف.

وقال الفايز، بنى الأردن مواقفه تلك، انطلاقا من كونه الأقرب للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فالعلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية، وقد كانت هناك وحدة في بداية خمسينيات القرن الماضي بينهما، إذ كانت الضفة الغربية جزءا من الأردن قبل العدوان الإسرائيلي عام 1967، ونحن دائما مشاعرنا ومواقفنا وكل إمكانياتنا مع إخواننا في فلسطين وفي الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية العدوان على القطاع، قام بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية لوقف العدوان، ولم يدخر اي جهد ممكن، بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر مقابلات أجرتها مع محطة الـCNN، والتي وضعت جلالتها فيها النقاط على الحروف، وبينت بوضوح ما هي الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بالاضافة ايضا لجولات وزير الخارجية (أيمن الصفدي) وخطابه القوي في مجلس الأمن، نصرة لفلسطين وإدانة العدوان وجرائم إسرائيل.

وأوضح الفايز، أن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي الأردني، كان خطابا قويا وواضحا، وقد استطاع الأردن ايصال رسالته الى العالم، بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي، وتأكيده للعالم أجمع، بأن ما يجري في غزة، هو جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها إسرائيل.

وأكد أن جلالة الملك، منذ أن تسلم سلطاته الدستورية، وفي كل المناسبات ومختلف المحافل الدولية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، ووجوب إيجاد الحل العادل لها، وإنهاء الصراع في المنطقة، فاستمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين، لا يولد إلا العنف، فالكراهية لا تولد إلا الكراهية، والحقد لا يولد إلا الحقد، ولا يمكن أن يكون هناك أمن وسلام لإسرائيل، إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين في حدود العام 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت والواضح والجلي.

وبشأن الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، ووقف الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، ومدى التأثير الذي قد يكون لهذا الإيقاف على الجانب الإسرائيلي وسيناريو وقف باقي الاتفاقيات، أو إعادة النظر في باقي الاتفاقيات مع إسرائيل، وإلى أي مدى هو سيناريو وارد بالنسبة للجانب الأردني؟ قال الفايز إن جهود الأردن لوقف الحرب على غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه لن تتوقف، فالخطوة الأولى كانت إلغاء اتفاقية الطاقة مقابل المياه، والآن مجلس النواب وعبر لجنته القانونية، يدرس الاتفاقيات الموقعة كافة بين الأردن والاحتلال، وهناك اتفاقية الغاز.

وأوضح الفايز ايضا، ان هناك جوانب قانونية يجب أن تدرس بعناية، فمثلا إذا أخذت اتفاقية الغاز التي وقعت بين شركتين عام 2016، هناك غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروطها، لذلك أكدت مسألة دراسة موضوع هذه الاتفاقيات بعناية وحرص شديدين.

أما بخصوص إلغاء اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل، فأشار لوجود وجهتي نظر؛ الأولى تقول إنه إذا ألغى الأردن الاتفاقية مع إسرائيل، فيمكن لإسرائيل استغلال هذا الوضع وتعمل على تهويد القدس وضم الضفة الغربية.

أما وجهة النظر الثانية فتقول، علينا استخدام الضغط الأردني والعربي والإسلامي والدولي، للحفاظ على هوية القدس العربية، ومنع إسرائيل من ضم الضفة وتهويد القدس، وبالتالي نحول دون أن نعطيها أي ذريعة لضم الضفة وتهويد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولهذا يجب دراسة إلغاء اتفاقية السلام بعناية تامة.

وفي معرض إجابته حول حديث الدبلوماسية الأردنية عن تصعيد في الخطوات الأردنية مقابل أي تصعيد إسرائيلي في القطاع، وما هي الأوراق والأدوات التي يملكها الأردن ويمكن استخدامها ضد التصعيد الإسرائيلي، قال الفايز إن الأردن يدرس حاليا موضوع إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، ولكن في الوقت ذاته، فإن الأردن لا يستطيع وحده تحمل عبء القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف عربي وإسلامي لدعم الأردن في مواجهة العدوان الإسرائيلي وسياساته العنصرية والتوسعية.

واضاف“ان الدول العربية والإسلامية عليها التصعيد أيضا ضد استمرار إسرائيل في عدوانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية، فعلى تركيا دور، وعلى العالم العربي والإسلامي دور، وكما يعلم الجميع بأن أميركا وأوروبا لهما مصالح اقتصادية وسياسية مع العالم العربي والإسلامي، لذلك يجب إيصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال إن جلالة الملك صرح بوضوح، بأنه يجب أن يكون هناك تحالف دولي، يفضي لمؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل بالقوة، مبينا أن أي مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وحدهما، ستستمر لسنوات، فإسرائيل دائما تماطل ولا تريد السلام، وتصريح نتنياهو الأخير قال فيه، وبالحرف الواحد“أنا الوحيد الذي يستطيع أن يمنع قيام دولة فلسطينية”، لذلك يجب فرض الحل على إسرائيل بالقوة، ووقف العدوان على القطاع، وحماية الشعب الفلسطيني في الضفة، ففي الوقت الذي يجري فيه عدوان على غزة، هناك أيضا اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة وعمليات قتل وتهجير من البيوت.

وبشأن سياسات إسرائيل العدوانية الرامية للتهجير القسري للفلسطينيين، سواء إلى مصر أو الأردن، قال رئيس مجلس الأعيان، ان هناك حديثا قويا بين ساسة إسرائيل حول التهجير، لكن جلالة الملك كان واضحا في موضوع التهجير، واعتبر جلالته بأن هذا الأمر بمنزلة إعلان حرب على الأردن، وحينها سيدافع الأردن عن ثوابته الوطنية وسيادته على أرضه، وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشعبنا، مستعدون للدفاع عن وطنهم، والتصدي لأي عدوان إسرائيلي، وهنا نذكر الاحتلال بمعركة الكرامة.

وردا على سؤال إن كان الخيار العسكري هو سيناريو وارد في مقابل خطط التهجير من الضفة؟ قال الفايز هذا أكيد، وكذلك الموقف المصري أيضا، إن حاولت إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين، فالأردن ومصر متفقان على أن التهجير إعلان حرب من إسرائيل، ويعني أيضا تصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة وتهويد القدس.

وفيما إذا كان إعلان الحرب يعني طرح الخيار العسكري من الأردن ومصر، فهذا يعني أن إسرائيل لن تقدم على هذا المخطط أليس كذلك؟ أكد الفايز أن هدف إسرائيل مما يجري في غزة والضفة، هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لكن وبرأيي الشخصي، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأميركية ستسمح بأن يكون هناك حرب بين إسرائيل، والأردن ومصر، لأن ذلك سيوسع دائرة الصراع، وسيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة، ورسالة أميركا وأوروبا يجب أن تكون واضحة بالنسبة لإسرائيل، بأنهم لن يسمحوا بالتهجير وبوقوع حرب جديدة قد تنتقل إلى صراع دولي.

وحول مطالبات الفايز بموقف عربي وإسلامي موحد للتصدي للتطورات غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية لاسيما في القطاع، وهذا الصمود، ربما غير المسبوق، وإلى أي مدى ممكن أن يساعد اتخاذ مثل هذا الموقف بوقف العدوان، أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي سيستمر، لكن إسرائيل لن تنتصر على المقاومة وتقضي على حماس، واستمرار العدوان يعني مزيدا من التدمير والشهداء والمصابين، لكن على إسرائيل الإدراك بأن الشعب الفلسطيني سيستمر في المقاومة حتى آخر رمق، ولو بقي فلسطيني واحد، لذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي داعم للموقف الأردني، لحث الولايات المتحدة وأوروبا على وقف العدوان وعدم انتقال الحرب على غزة إلى حرب إقليمية، وسيكون لذلك أيضا انعكاس على السلم العالمي.

وحول آلية تسلم الأسرى من“حركة المقاومة الفلسطينية”- كتاب القسام (حماس)، قال الفايز إن ذلك يدل على أن المقاومة، تسيطر على كامل القطاع، وإن إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها فيه. كما أن المعاملة التي تلقاها الأسرى الإسرائيليون حسنة، نابعة من قيمنا وأخلاقنا العربية والإسلامية، وهي بعكس المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين.

وحول السؤال المتعلق بالفايز، كونه من أبرز شيوخ العشائر الكبيرة في الأردن، وكيف تنظر العشائر الأردنية إلى هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية، وأي تأثير وتفاعل بين موقف العشائر والموقف الأردني الرسمي؟ أوضح الفايز بأن العشائر الأردنية، جزء من النسيج الاجتماعي الأردني، وقد قدمت الشهداء في سبيل فلسطين في ثورة عام 1936 وفي عام 1948، واستطاعت العشائر إنقاذ الضفة من براثن الصهيونية.

وأضاف الفايز“العشائر الأردنية دائما داعمة لفلسطين وقضيتها، وهي جزء من المجتمع الأردني ككل، وهي داعمة لها منذ بداية القرن العشرين. قدمت الشهداء تلو الشهداء، واختلط الدم الفلسطيني بالدم الأردني على أرض فلسطين الطاهرة، فالعشائر الأردنية وطنية، ودائما مع فلسطين ومع شعبها ومع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.