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سبيتكو تحتفل بعام من شراكتها مع لين

11/22/2023 11:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل شركة سبيتكو الشركة الرائدة في قطاع النفط والغاز، بفخر بمرور عام على تعاونها الاستراتيجي مع لين، الشركة الكويتية الرائدة بتقديم الحلول السحابية المتطورة وحماية البيانات، وإدراكا للقوة التحويلية للخدمات السحابية في تحسين العمليات وزيادة الكفاءة وتعزيز أمن البيانات، اتخذت سبيتكو قرارا استراتيجيا بالشراكة مع لين، وفي خلال العام الأول كانت النتائج ملحوظة. ومنذ بدء الاعتماد على خدمات لين السحابية، بما في ذلك مراكز البيانات الافتراضية وخدمة التعافي من الكوارث وخدمة النسخ الاحتياطي، شهدت سبيتكو تحسنا كبيرا في الكفاءة التشغيلية لبرمجيات وانظمة الشركة وقابليتها للنمو وحماية البيانات. حيث توفر خدمة مراكز البيانات الافتراضية بنية تحتية آمنة ومرنة تدعم خطة نمو اعمال سبيتكو بفاعلية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت سبيتكو إطارا استباقيا للتعافي السريع من الاضطرابات التشغيلية بالاعتماد على مع خدمة لين للتعافي من الكوارث. ولحماية بياناتها الحيوية تعتمد سبيتكو على خدمة لين للنسخ الاحتياطي والتي تقدم إستراتيجيات شاملة لحماية البيانات ودفاعا قويا ضد هجمات برمجيات الفدية.
وعن هذا التعاون الناجح، قال الرئيس التنفيذي لسبيتكو طارق سعد القدومي: «كانت شراكتنا مع لين في مجال الخدمات السحابية ذات تأثير تغييري قوي. فقد تجاوز الأداء الاستثنائي وحماية البيانات والدعم الذي لا مثيل له الذي قدمته لين جميع توقعاتنا. يدل هذا الإنجاز والذي مر عليه عاما كاملا على التزامنا المشترك بالابتكار والاستفادة من قوة الحوسبة السحابية. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتحقيق المزيد من النجاح معا».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين فجحان المطيري: «يسعدنا أن نحتفل بهذا الإنجاز الهام مع سبيتكو. تجسد الشراكة الناجحة بين الشركتين قوة الحلول السحابية لتعزيز التميز التشغيلي وأمن البيانات في قطاع النفط والغاز. نحن لا نزال ملتزمين بتقديم التقنيات المتطورة والدعم الذي لا مثيل له لشركة سبيتكو مع استمرارها في قيادة الصناعة. يظهر تعاون سبيتكو مع لين، تفاني الشركة للبقاء في مركز الريادة والابتكار، ولتعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز».

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